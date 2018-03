Jako panda ukončil Hudec kariéru při šampionátu ve Špindlerově Mlýně

25. 3. 2018 20:49, autor: hd

V převleku za pandu se mezi slalomovými brankami při republikovém šampionátu ve Špindlerově Mlýně loučil s kariérou Jan Hudec. Šestatřicetiletý lyžař dosáhl největších úspěchů v barvách Kanady, kam s rodiči v dětství emigroval. Před jedenácti lety byl stříbrný na mistrovství světa ve švédském Aare a o sedm let později si dojel pro olympijský bronz v Super-G.

autor: Šimánek Vít, zdroj: ČTK Lyžař Jan Hudec

Ukončil kariéru, ale s lyžařským světem chce být Hudec v kontaktu dál. Po společné fotce v cíli ještě v převleku přiznal, že mu nebyl nepříjemný. "Moc jsem nestíhal se převléct, jak jsem byl nervózní, ale je to fakt pohodlné, je v ní mnohem víc místa, než v normální kombošce,"konstatoval.

Radost mu však dělá jeho potomek, který by mohl časem navázat na otcovu kariéru. "Jezdím nyní s malým synem, má tu vůli a baví ho to, nemusím ho nutit – to je pro mě nejlepší zážitek," řekl lyžař, který zaskočil za zraněného Kryštofa Krýzla na zimních Hrách v Pchjongčchangu, kde však už působil spíš jako mentor pro mladší kolegy.

Jeho účast v Koreji si pochvaloval i další reprezentant Ondřej Berndt, který si přivezl šestnácté místo v kombinaci. "Bylo to dobré, že tam s námi byl. Možná i díky jeho radám jsem v kombinaci dopadl tak, jak jsem dopadl," přiznal.





