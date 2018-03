Knop a Beroušková si doběhli na lyžích pro tituly mistrů republiky

25. 3. 2018 18:57, autor: hd

Novými mistry republiky v běhu na lyžích na nejdelších tratích se na Horních Mísečkách stali Petr Knop a Kateřina Beroušková. Zatímco Knop na padesátikilometrové trati proběhl cílem osamoceně, Beroušková musela bojovat až do závěru.

autor: Carl Sandin, zdroj: ČTK/ZUMA Petr Knop

Na padesátikilometrové trati volně byla dlouho v čele čtveřice závodníků Dukly Liberec, s nimiž byl v kontaktu jen Vladimír Kozlovský. Ten se ale po třetím desetikilometrovém okruhu odpojil a doběhl si pro titul juniorského šampiona.

V posledním kole pro sebe rozhodl závod Knop, který porazil druhého Jakuba Grepa téměř o padesát vteřin a třetího Martina Jakše bezmála o dvě a půl minuty.

Nový mistr republiky Knop byl po závodě samozřejmě spokojený. "Vyhrát poslední závod sezony, to potěší," přiznal. "Dává to motivaci do další práce i k tomu, že máme na to se s nimi poprat i ve světě," řekl. Mezi ženami, které soupeřily na třicetikilometrové trati, byla v cíli nejdříve Kateřina Beroušková o dvě vteřiny před Klárou Moravcovou.

Mistrovství ČR v běhu na lyžích na Horních Mísečkách - 91. ročník Hančova memoriálu: Muži (50 km): 1. Knop 2:07:01,7, 2. Gräf -48,1, 3. Jakš (všichni Dukla Liberec) -2:27,4. Ženy (30 km): 1. Beroušková (Sport Club Plzeň) 1:24:07,7, 2. Moravcová (Ski klub Jablonec n. N.) -2,0, 3. Sixtová (SG Jablonec n. N.) -1:01,3.

