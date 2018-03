Operace? Zatím ne, budu cvičit, říká Samková a chce točit cestovatelský pořad pro ČT

19. 3. 2018 17:22, autor: ČT sport

Vynechala poslední závod Světového poháru a chtěla řešit vleklé problémy s rameny. Jenže lékaři se zatím pro operaci dvojnásobné olympijské medailistky ve snowboardcrossu Evy Samkové nerozhodli. Konečné rozhodnutí by mělo padnout za měsíc.

Eva Samková

Stav problematických ramen, vrozená mělká pouzdra, konzultovala s fyzioterapeutem Pavlem Kolářem. Ten usoudil, že operace by teď nemusela pomoci. Samková nyní odjíždí na měsíční natáčení cestovatelského dokumentu pro Českou televizi a na konci dubna se rozhodne, co bude s jejími rameny dál.

"Už minulý týden jsem konzultovala ramena s Pavlem Kolářem a měla jsem aspoň čas všechno zorganizovat," řekla novinářům po přijetí u ministryně obrany Karly Šlechtové.

Chirurgický zákrok zatím tedy v plánu není. "Ještě není závěr, ale zatím žádná radikálnější operace probíhat nebude. Mám takovou vrozenou vadu ramen, že ta operace není ideální, mohlo by se to zhoršit. Zatím půjdeme cestou cvičení a maximálního zpevňování," popsala.

Čtyřiadvacetiletá reprezentantka byla předloni na operaci s levým ramenem. Teď uvažovala o pravém. "Ale řekli jsme si s Pavlem a doktory, že se setkáme zase za měsíc a uvidí se, jestli nevymyslí něco nového, třeba v zahraničí. Je to hodně otevřené. Ramena nejsou ideální na radikální operaci, je dobré si to rozmyslet a neuspěchat, protože by to nemuselo dopadnout dobře," doplnila Samková.

Teď ji čeká měsíční natáčení s bývalým skikrosařem Tomášem Krausem. "Bude to takový osmidílný výpravný pořad. Jedeme po Evropě, budeme ukazovat resorty, přírodu. Myslím, že to bude hezké," řekla s tím, že s natáčením nemá zkušenosti.

V srpnu chce na Nový Zéland, kde její mladší kolegy z české reprezentace čeká juniorské mistrovství světa. "Tak bych jim chtěla pomoct a zajezdit si. Já nebudu smutná, když nepůjdu na operaci," dodala Samková, která v letech 2010, 2011 a 2013 získala tři tituly juniorské mistryně světa.

