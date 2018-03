MS V CURLINGU

České curlerky na MS zabraly, proti Číně si zapsaly první vítězství

19. 3. 2018 15:05, autor: ČT sport

České reprezentantky se naposledy střetly s Čínou na úvod prosincové olympijské kvalifikace. Tehdy s favorizovanými Asiatkami ztratily vyhraný zápas a prohrály v extra endu. Tentokrát to bylo ale z jejich strany o poznání lepší.

autor: Paul Chiasson, zdroj: ČTK/AP/ Anna Kubešková

Rozhodující moment utkání přišel v šestém endu, do kterého Češky vstupovaly s vedením 4:3. Skipce Kubeškové se v něm povedlo poslat poslední kámen úzkou mezerou do cílového prostoru a pro svůj tým získala hned čtyři body.

Výrazný náskok si pak výběr, v němž působí ještě Alžběta Baudyšová, Tereza Plíšková, Klára Svatoňová a Ežen Kolčevská, pohlídal. "Zisk čtyř bodů byl pro nás skvělý, ale věděly jsme, že to ještě není konec a že to musíme dobojovat. Vítězství je pro nás úlevou, jelikož prohrát mnoho zápasů za sebou, cítíte se špatně. Naštěstí nám to vyšlo a jsme klidnější a uvolněnější," prohlásila Kubešková.

Češky na turnaji obhajují sedmé místo, kterým si na loňském šampionátu vylepšily své maximum.

