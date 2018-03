MS V CURLINGU

České curlerky na mistrovství světa zabraly, porazily Čínu i Skotsko

19. 3. 2018 15:05, autor: ČT sport

České reprezentantky se naposledy střetly s Čínou na úvod prosincové olympijské kvalifikace. Tehdy s favorizovanými Asiatkami ztratily vyhraný zápas v extra endu. Nyní na světovém šampionátu to bylo ale z jejich strany o poznání lepší a zvítězily 10:5. Na vítězné vlně vydržely i v dalším utkání a porazily Skotsko 11:4. Se dvěma výhrami a stejným počtem porážek jsou zatím šesté.

autor: Paul Chiasson, zdroj: ČTK/AP/ Anna Kubešková

Rozhodující moment utkání s Čínou přišel v šestém endu, do kterého Češky vstupovaly s vedením 4:3. Skipce Kubeškové se v něm povedlo poslat poslední kámen úzkou mezerou do cílového prostoru a pro svůj tým získala hned čtyři body.

Výrazný náskok si pak výběr, v němž působí ještě Alžběta Baudyšová, Tereza Plíšková, Klára Svatoňová a Ežen Kolčevská, pohlídal. "Zisk čtyř bodů byl pro nás skvělý, ale věděly jsme, že to ještě není konec a že to musíme dobojovat. Vítězství je pro nás úlevou, jelikož prohrát mnoho zápasů za sebou, cítíte se špatně. Naštěstí nám to vyšlo a jsme klidnější a uvolněnější," prohlásila Kubešková.

Češky na turnaji obhajují sedmé místo, kterým si na loňském šampionátu vylepšily své maximum, a po následné výhře nad Skotskem jsou nyní v průběžném pořadí ještě o jednu příčku výš.

Česko - Čína 10:5, Česko - Skotsko 11:4, Švýcarsko - Japonsko 7:6, Kanada - Německo 8:1, Korea - Dánsko 7:5, Itálie - Rusko 6:5, Švédsko - USA 6:4, Kanada - Čína 9:5, Japonsko - USA 7:6, Dánsko - Německo 6:5. Průběžné pořadí: 1. Kanada, Švédsko 4/0, 3. Korea 3/0, 4. Japonsko, Rusko 3/1, 6. Česko, Itálie 2/2, 8. USA 2/3, 9. Čína, Dánsko, Švýcarsko 1/3, 12. Německo, Skotsko 0/4.

