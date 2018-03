Křišťálový glóbus uhájila Wengová, mezi muži vládl nový rekordman Klaebo

Muži - stíhací závod 15 km volně: 1. Bolšunov (Rus.) 35:03,3, 2. Harvey (Kan.) -47,1, 3. D. Cologna (Švýc.) -47,5, 4. Sundby (Nor.) -48,7, 5. Vylegžanin (Rus.) -50,3, 6. Holund (Nor.) -51,7, 7. Halfvarsson (Švéd.) -54,1, 8. Röthe -54,9, 9. Dyrhaug (oba Nor.) -1:04,1, 10. Spicov (Rus.) -1:04,2, ...47. Knop -4:00,3, 51. M. Novák -4:17,5, 74. Rypl (všichni ČR) -8:01,5.

Konečné pořadí distančních závodů SP (po 17 závodech): 1. D. Cologna 698, 2. Sundby 657, 3. Holund 599, 4. Harvey 594, 5. Manificat (Fr.) 586, 6. Poltoranin (Kaz.) 533, ...41. Jakš (ČR) 66, 101. Knop 1.

Konečné pořadí SP (po 30 závodech): 1. Klaebo (Nor.) 1409, 2. D. Cologna 1290, 3. Sundby 1261, 4. Harvey 1179, 5. Bolšunov 1152, 6. Holund 917, ...46. Jakš 126, 132. M. Novák 9, 153. Knop 1.

Ženy - stíhací závod 10 km volně: 1. Björgenová (Nor.) 24:18,9, 2. Digginsová -16,7, 3. Bjornsenová (obě USA) -1:11,5, 4. Hagaová -1:12,0, 5. Jacobsenová (obě Nor.) -1:12,8, 6. Pärmäkoskiová (Fin.) -1:16,2, 7. Kallaová (Švéd.) -1:17,9, 8. Östbergová (Nor.) -1:19,0, 9. Sundlingová -1:30,5, 10. Anderssonová (obě Švéd.) -1:44,7.

Konečné pořadí SP (po 30 závodech): 1. H. Wengová (Nor.) 1476, 2. Digginsová 1436, 3. Östbergová 1414, 4. Pärmäkoskiová 1220, 5. Björgenová 1078, 6. Bjornsenová 956, ...32. Nováková 208, 82. Beroušková (obě ČR) 26.