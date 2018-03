Hirscher dostihl Maiera a Stenmarka, teď zkusí i Schneiderovou

Velikost textu:

17. 3. 2018 14:25, autor: ČT sport

Rekordní VIP společnost alpských lyžařů se rozšiřuje. Rakušan Marcel Hirscher vyhrál ve finále Světového poháru v Aare obří slalom a třináctým triumfem v sezoně vyrovnal rekord Ingemara Stenmarka a Hermanna Maiera. Už jistý vítěz seriálu vyhrál o 23 setin sekundy před Norem Henrikem Kristoffersenem.

autor: Marco Trovati, zdroj: ČTK/AP Marcel Hirscher s malým glóbem za obří slalom

Fenomenální Rakušan tak může rekordní počet vyhraných pohárových závodů za sezonu posunout už v nedělním slalomu, který ukončí tento ročník SP, na čtrnáct. To se zatím podařilo jen švýcarské lyžařce Vreni Schneiderové v roce 1989.

Hirscher ukázal soupeřům, že si jde pro 58. triumf v kariéře, už v prvním kole, které navzdory velké chybě ve střední části trati vyhrál s náskokem půl sekundy před Francouzem Victorem Muffatem-Jeandetem. "Tak blízko vyřazení jsem v téhle sezoně ještě nebyl. Překvapilo mě, že jsem přesto první," řekl Hirscher po šestém triumfu v obřím slalomu v sezoně.

Druhé kolo vyhrál Kristoffersen a Hirscherovi stačilo k prvenství čtvrté místo. "Bylo to hodně těsné, nic jednoduchého. Mám obrovskou radost, že se mi to povedlo dotáhnout. Ve druhém kole to chtělo najít správnou rovnováhu mezi rizikem a tím, abych dojel," řekl Hirscher, který si zajistil pátý malý křišťálový glóbus za obří slalom už začátkem března v Kranjské Goře. V této disciplíně je i olympijským vítězem a mistrem světa.

Kristoffersen skončil potřetí za sebou druhý. "Chtěl jsem vyhrát, ale když je Marcel v takovéhle formě, je to těžké," uznal Nor, který má v sezoně jediný triumf, když vyhrál lednový slalom v Kitzbühelu.

Finále SP v sjezdovém lyžování v Aare (Švédsko) Obří slalom: 1. Hirscher (Rak.) 2:13,63 (1:13,89+59,74), 2. Kristoffersen (Nor.) -0,23 (1:14,48+59,38), 3. Muffat-Jeandet (Fr.) -0,26 (1:14,39+59,50), 4. Meillard (Švýc.) -0,68 (1:14,62+59,69), 5. Kranjec (Slovin.) -1,10 (1:14,56+1:00,17), 6. Olsson (Švéd.) -1,58 (1:15,26+59,95), 7. Fanara (Fr.) -1,60 (1:15,48+59,75), 8. Ford (USA) -2,06 (1:15,75+59,94), 9. Murisier (Švýc.) -2,07 (1:15,90+59,80), 10. Eisath (It.) -2,11 (1:15,87+59,87) a Feller (Rak.) -2,11 (1:15,55+1:00,19). Konečné pořadí obřího slalomu (po 8 závodech): 1. Hirscher 720, 2. Kristoffersen 575, 3. Pinturault (Fr.) 329, 4. Feller 309, 5. Olsson 299, 6. Kranjec 272. Průběžné pořadí SP (po 36 z 37 závodů): 1. Hirscher 1620, 2. Kristoffersen 1285, 3. Svindal 886, 4. Jansrud (oba Nor.) 884, 5. Feuz (Švýc.) 856, 6. Pinturault 707, ...158. Berndt (ČR) 1.





Jméno: Váš e-mail: E-mail příjemce: Předmět: Text: Pro kontrolu napište číslo sedmnáct: