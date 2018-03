Hetmer dojel ve slalomu na paralympiádě osmý, Lidinský jednadvacátý

Velikost textu:

17. 3. 2018 13:12, autor: ČTK

Těžká zkouška čekala na paralympiádě v Pchjongčchangu slalomáře. Ze tří Čechů na startu se do cíle prvního kola na sjezdovce v Čongsonu dostal jen Patrik Hetmer, který i přes chybu ve druhém kole dojel a obsadil osmé místo. Tadeáš Kříž mezi zrakově postiženými i Pavel Bambousek v kategorii sedících si s náročným profilem trati v prvním kole neporadili.

autor: Lee Jin-man, zdroj: AP Patrik Hetmer

"Otočilo mě to tam naštěstí tak, že jsem mohl pokračovat, ale ztratil jsem tam několik vteřin," vzpomínal na svou chybu ve druhém kole Hetmer, který se počtvrté umístil v Pchjongčchangu v nejlepší desítce.

"S umístěním jsme spokojeni, ale na obou jízdách by se toho dalo hodně zlepšovat," uvedl v tiskové zprávě Hetmer, který má v 35 letech za sebou druhou paralympiádu. Jeho šesté místo ve sjezdu a stejná příčka sledge hokejistů byly v Pchjongčchangu nejlepšími českými výsledky.

Bojovnou duši bývalého vojáka prokázal v kategorii stojících lyžařů Miroslav Lidinský, který na své první paralympiádě absolvoval už pátou disciplínu a právě ve slalomu si vyjel nejlepší umístění – jednadvacáté místo. "Není to sice to, co bych si představoval, chtěl jsem se vejít do dvacítky. Ale ve slalomu jsem s tím počítal nejméně. Takže spokojenost," přiznal v cíli.

"Už když jsme viděli trať, bylo nám jasné, že tak těžký závod jsme ještě nejeli," řekl Kříž. V neděli zakončí paralympijské hry závěrečný ceremoniál, vlajkonošem české výpravy bude lyžař Bambousek.



Sjezdové lyžování - slalom: Muži: Zrakově postižení: 1. Bertagnolli (It./trasér Casal) 1:36,12 (48,85+47,27), ...8. Hetmer (ČR/Máčala) -21,16 (57,61+59,67), Kříž (ČR/Nevrlý) nedokončil 1. kolo. Stojící: 1. Hall (N. Zél.) 1:36,11 (48,69+47,42), ...21. Lidinský (ČR) -34,06 (1:05,65+1:04,52). Sedící: 1. Sokolovič (Chorv.) 1:39,82 (49,13+50,69), ...Bambousek (ČR) nedokončil 1. kolo.





Jméno: Váš e-mail: E-mail příjemce: Předmět: Text: Pro kontrolu napište číslo sedmnáct: