Sáblíková finále SP nepojede, zdraví je přednější. O triumf se popere Erbanová

16. 3. 2018 17:07, autor: ČT sport

Tucet nebude. Rychlobruslařka Martina Sáblíková nepojede finále Světového poháru v Minsku a přišla tak o možnost vyhrát podvanácté za sebou prestižní seriál na dlouhých tratích. Trojnásobnou olympijskou vítězku limitují zdravotní problémy, a proto se rozhodla závěr sezony vynechat. O vítězství v celkovém pořadí však bude v Minsku bojovat na krátkých tratích Karolína Erbanová.

"Po dohodě s doktorem a trenérem Novákem jsme se rozhodli, že do sobotního závodu na tři kilometry nenastoupím. Necítím se stoprocentně zdravá, abych podala optimální výkon. A v takovém případě vůbec nemá cenu, abych chodila na led. Nechceme riskovat, že by se moje zdravotní problémy ještě zhoršily," uvedla Sáblíková v tiskové zprávě.

Svěřenkyně trenéra Petra Nováka měla v Bělorusku bojovat o celkový triumf ve Světovém poháru. V průběžném pořadí je česká reprezentantka, kterou v této sezoně hodně brzdily bolesti zad, o 15 bodů druhá za vedoucí Ivanie Blondinovou z Kanady.

Třicetiletá držitelka šesti olympijských medailí má zdravotní trable od podzimu a musela proto omezovat přípravu. I přesto věřila, že v Minsku dokáže protáhnout rekordní sérii svých triumfů v SP. "Chtěla jsem nastoupit a zabojovat o celkové vítězství, ale odjížděla jsem s tím, že můj start je nejistý. Moc mě to mrzí," uvedla rodačka z Nového Města na Moravě.

"Co se týče zdraví, je pro mě tahle sezona trochu zakletá. Nedá se nic dělat. Teď se vrátím domů a pokusím se dát zdravotně dohromady, abych se po dovolené mohla vrátit do plného tréninku a co nejlépe se připravit na příští sezonu," dodala Sáblíková.

Erbanová útočí

Česko však bude mít v Minsku i při neúčasti Sáblíkové naději na velký úspěch. Karolína Erbanová zaútočí na prvenství v celkovém hodnocení Světového poháru na trati 500 metrů. Nyní je olympijská medailistka z Pchjongčchangu třetí, 154 bodů za první Japonkou Nao Kodairovou, která ale v Bělorusku nestartuje. Finálový závod je lépe bodovaný a Erbanová může v případě dvou výher získat 300 bodů.

Erbanová po Hrách vynechala mistrovství světa ve sprintu. "Po olympiádě jsem si krátce orazila v Čechách a poté i v Holandsku. Opravdový odpočinek přijde až po sezoně, až to ze mě všechno spadne. Na poslední závody sezony ale mám ještě energii našetřenou," uvedla Erbanová.

Čtyřiadvacetiletá Češka bude v Minsku bojovat z pohledu SP zejména s Vanessou Herzogovou z Rakouska, která je na pětistovce průběžně druhá o devět bodů před Erbanovou. Svěřenkyně nizozemského trenéra Dennise van der Guna má šanci i na trati 1000 metrů, kde je zatím šestá. Na první Rusku Jekatěrinu Šichovovou ztrácí 82 bodů.

