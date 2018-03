SP V ALPSKÉM LYŽOVÁNÍ

Banka překvapil pokrok Ledecké na lyžích. Může pravidelně jezdit v top pětce, myslí si

16. 3. 2018 13:47, autor: ČT sport

Je to neustálé téma. Měla by Ester Ledecká upozadit snowboarding? Člen trenérského týmu Ondřej Bank o takto radikálním kroku ani nepřemýšlí. Podle něj dokonce "prkno" dvojnásobné zlaté medailistce pomáhá, důležité však je, aby adekvátně relaxovala. Zároveň ho česká hvězda nepřestává překvapovat a věří, že může při lyžování útočit pravidelně na nejvyšší příčky.

autor: Taneček David, zdroj: ČTK Ester Ledecká a Ondřej Bank

Bank poprvé pomáhal Ledecké celou zimu a opakuje, že obdivuje píli a pracovitost dvaadvacetileté sportovkyně, která v Pchjongčchangu po šokujícím triumfu v super-G potvrdila roli favoritky na snowboardu a přidala druhé zlato.

Skloubení lyží a prkna podle Banka není problémem a dá se v něm pokračovat. "Klidně, ale z mého pohledu chytřeji, aby toho odpočinku a regenerace bylo víc. Ona chce stihnout všechno a bohužel to nejde. Nebo jde, ale má to svoje limity," řekl po finále Světového poháru v Aare.

Narážel na fakt, že Ledecká ve švédském středisku nedokončila superobří slalom kvůli bolestem zad, s kterými má dlouhodobě problémy. "Kdyby chtěla dělat všechno, dá se to vymyslet, aby ji to tolik nezatěžovalo," konstatoval.

Střídání lyží a snowboardu má podle něj své výhody. Připomněl například variabilitu tréninku. "Když trénuje na prkně, tak trénuje skluz, jsou tam nějaké principy stejné jako v lyžování a to mě na tom baví hodně. Mě baví, že jezdí na prkně," usmál se Bank, ale zopakoval i negativa. Jedním je nedostatek odpočinku. "A lyžím vlastně věnuje jenom padesát procent tréninku, což není moc," řekl.

Jeho přínos pro lyžování Ledecké vyzdvihl jeho starší bratr Tomáš. Ten dříve vedl rovněž Ondřeje, nyní pomáhají dceři zpěváka Janka Ledeckého společně. "Díky Ondrovi se hodně změnilo. Když už jsme na Ester byli dva, tak vše líp pochopila. Je takovou osobností, že o pokynech pořád pochybuje, ale když přišel Ondra a hustili jsme to do ní dva, tak asi pochopila, že to je důležité," tvrdí Tomáš Bank.

Podle Ondřeje Banka udělala Ledecká na lyžích během letošní zimy velký pokrok. "Každým lyžováním mě překvapuje, jak rychle to jde. Byla to fajn a krásná sezona," řekl a dodal: "Mezi soupeřkami, kterým já nejvíc věřím na top pětku, může jezdit a může z toho klidně být bedna. To záleží, jak se to komu povede."

