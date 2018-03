SP V ALPSKÉM LYŽOVÁNÍ

Aare pod nadvládou Kriechmayra. Po slalomu slavil triumf také v super-G

15. 3. 2018 13:11, autor: ČT sport

Finále Světového poháru v Aare má zatím jasného krále. Tím je Rakušan Vincent Kriechmayr, který po sjezdu ovládl ve Švédsku také superobří slalom. Nor Kjetil Jansrud, jenž měl už před závodem jistý malý křišťálový glóbus za tuto disciplínu, obsadil na zkrácené trati šesté místo.

autor: Anders Wiklund, zdroj: REUTERS Rakušan Vincent Kriechmayr

Kriechmayr oslavil v závěru sezony v dalším těsném závodu třetí letošní vítězství. Šestadvacetiletý Rakušan, jenž se o středeční výhru ve sjezdu dělil s krajanem Matthiasem Mayerem, porazil dnes druhého Itala Christofa Innerhofera o čtyři setiny.

"Už to stačilo. Byla to dlouhá sezona. Teď mi to sice jde hezky, ale jsem si jistý, že to tak bude i v příští sezoně. Jezdil jsem dobře celý rok, ale dělal jsem příliš chyb," zhodnotil ročník Kriechmayr. "Druhé místo v SP super-G je skvělé, Kjetil byl výborný. Třeba vyhraju příští rok," dodal.

O třetí místo se s odstupem osmi setin podělili Nor Aksel Lund Svindal a Němec Thomas Dressen. Jansrud ztratil na šesté příčce 19 setin. "Byla to velice dobrá sezona. Začal jsem ji výhrou a dokázal jsem se ve většině závodů dostat na stupně vítězů," pochvaloval si Jansrud.

"Ale jsem rád, že jsem rozhodl už v Kvitfjellu, když se podívám na ty dnešní výsledky," okomentoval těsný závod. V konečném pořadí disciplíny porazil Kriechmayra o 80 bodů.

Na trať se vydal i už jistý celkový vítěz Světového poháru Marcel Hirscher. Rakušan, jenž se specializuje na točivé disciplíny, zvládl trať solidně a obsadil desáté místo. Za vítězem zaostal o 43 setin.

Finále SP ve sjezdovém lyžování v Aare (Švédsko) - superobří slalom: 1. Kriechmayr (Rak.) 49,43, 2. Innerhofer (It.) -0,04, 3. Svindal (Nor.) a Dressen (Něm.) oba -0,08, 5. Reichelt (Rak.) -0,15, 6. Jansrud (Nor.) -0,19, 7. Caviezel (Švýc.) -0,23, 8. Ferstl (Něm.) -0,37, 9. Walder -0,42, 10. Hirscher (oba Rak.) -0,43. Konečné pořadí superobřího slalomu (po 6 závodech): 1. Jansrud 400, 2. Kriechmayr 320, 3. Svindal 274, 4. Reichelt 267, 5. Franz (Rak.) 226, 6. Ferstl 195. Průběžné pořadí SP (po 35 z 37 závodů): 1. Hirscher 1520, 2. Kristoffersen (Nor.) 1205, 3. Svindal 886, 4. Jansrud 884, 5. Feuz (Švýc.) 856, 6. Pinturault (Fr.) 707, ...158. Berndt (ČR) 1.

