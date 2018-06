ŽIVĚ: Tenisové Czech Open v Prostějově

Velikost textu:

6. 6. 2018 11:00, autor: ČT sport

Václav Šafránek v úvodním kole vyřadil třetího nasazeného Roberta Carballesa ze Španělska, v dalším zápase už ale narazil. Proti Rakušanovi Geraldu Melzerovi uhrál jediný gem a za necelou hodinu odešel z kurtu poražen 1:6 a 0:6. Vypadli i Zdeněk Kolář a také Adam Pavlásek, kterému nestačilo proti španělskému antukáři Jaume Munarovi ani vedení 5:2 ve třetím setu. Čest domácích barev tak musí zachraňovat Jiří Veselý proti Švédovi Eliasi Ymerovi. Přímý přenos z prostějovského turnaje sledujte na ČT sport a webu ctsport.cz.

Pavlásek zdolal v úvodním kole ve dvou tie-breacích druhého nasazeného Pabla Cuevase z Uruguaye a ve druhém bojoval skoro tři hodiny se Španělem Jaumem Munarem, ale prohrál 7:6, 4:6 a 5:7. "Byl to strašně vyrovnaný solidní zápas a rozhodlo jen málo míčů," řekl Pavlásek v České televizi.

V rozhodující sadě se dostal do vedení 5:2, ale za stavu 5:3 nedokázal zápas dotáhnout do konce. "Nedoservíroval jsem to, ale bohužel takový je tenis. Musím makat dál," uvedl Pavlásek. Ve třetím setu si nechal po páté hře zavázat kotník. "Špatně jsem doklouzl, lehce píchlo, ale nebyl to kámen úrazu," dodal.

Jméno: Váš e-mail: E-mail příjemce: Předmět: Text: Pro kontrolu napište číslo šest: