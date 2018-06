Czech Open Prostějov

V Prostějově to domácím jde. Postoupili Veselý, Pavlásek i Šafránek

5. 6. 2018 10:57, autor: ČT sport

Na Czech Open se českým hráčům dařilo, postoupili hned tři. Václav Šafránek v Prostějově senzačně porazil Roberta Carballesa Baena, když otočil průběh utkání a zvítězil 3:6, 7:6 a 6:4. Adam Pavlásek zdolal Pabla Cuevase ve dvou setech 7:6 a 7:6. Proti Jiřímu Veselému stál italský hráč Gianluca Mager. Favorit svou pozici potvrdil a vyhrál dvakrát 6:3.

autor: Jurica Galoic/PIXSELL, zdroj: PA Jiří Veselý

Pavlásek ani Šafránek neměli na první pohled příznivý los. "Věděl jsem, že když budu dobře servírovat, tak na zdejším rychlém kurtu mohu uspět," uvedl Pavlásek, který si pochvaloval, že na Cuevase narazil hned v úvodním kole. "Teprve si zvykal na rozdílné podmínky i míče. Jsem rád, že jsem navázal na výkony z předešlého turnaje," řekl Pavlásek.

V tie-breaku druhého setu vedl už 5:0. Uruguayský tenista za tohoto stavu vzteky zlomil raketu, následně uhrál čtyři míče po sobě a zápas ještě zdramatizoval. "Touto reakcí ze soupeře spadl psychický tlak. Na první pohled vypadá snadné dotáhnout takový náskok k vítězství. Závěr jsem si musel pohlídat," dodal Pavlásek. V druhém kole ho čeká Jaume Munar, který v druhém kole Roland Garros potrápil Novaka Djokoviče.

Čtyřiadvacetiletý Šafránek svedl s Carballesem více než dvouhodinový boj. Po prohraném setu se český hráč vzchopil a v tie-breaku vyrovnal. "Ve druhém setu jsem měl menší krizi. V tom posledním už to bylo lepší. Myslím, že soupeř na tom byl hůř. Vyplatilo se mi jít do rizika," řekl Šafránek.

"Z mé strany to bylo hodně nahoru a dolů, střídal jsem výborné momenty se špatnými. Za mě hodně ubojovaný zápas," hodnotil své překvapivé vítězství. "Soupeř měl hodně šancí, ale já jsem zkusil být na kurtu co nejdéle a nakonec jsem vyhrál. Nikdy jsem neporazil hráče, který by byl výše na žebříčku," dodal český hráč.

Nejméně práce měl na kurtu Veselý, který vyhrál 6:3 a 6:3. "Byl to velmi solidní zápas ode mě. Výborně jsem podával a tím jsem získal převahu. K ničemu jsem ho moc nepustil, i když tam pořád u mě rezervy jsou. Ta hra je velmi nervózní, ale doufám, že v dalším zápase to bude zase o něco lepší," líčil Veselý pro ČT.

Utkání měl po celou dobu pod kontrolou, přesto přiznal, že byl nervózní. "Doma daleko více než na jiných turnajích. Chybí mi zápasy. Každé vítězství se počítá k tomu, abych získal pohodu. V hlavě mám cíl získat čtvrtý titul, což se tady nikomu nepodařilo," dodal Veselý. V druhém kole se střetne se Švédem Eliasem Ymerem, který porazil Jana Šátrala 7:5, 4:6, 7:5.

Tenisový challenger Moneta Czech Open v Prostějově (antuka, dotace 127 000 eur): Dvouhra - 1. kolo: Šafránek - Carballes (3-Šp.) 3:6, 7:6 (7:2), 6:4, Bellucci (Braz.) - M. Cuevas (Urug.) 6:4, 6:3, Djere (Srb.) - Olivo (Arg.) 6:1, 6:3, Veselý - Mager (It.) 6:3, 6:3, E. Ymer (Švéd.) - Šátral 7:5, 4:6, 7:5, Caruso (It.) - Bonzi (Fr.) 6:3, 6:2, Pavlásek - P. Cuevas (2-Urug.) 7:6 (7:3), 7:6 (7:3), G. Melzer (Rak.) - Jaloviec 6:3, 6:0, García-López (1-Šp.) - Sakharov (Fr.) 6:4, 6:4, Gaio (It.) - Bašič (6-Bosna) 6:2, 7:6 (7:1), Albot (8-Mold.) - Gulbis (Lot.) 6:3, 6:3, Munar (Šp.) - Millot (Fr.) 6:2, 3:2 skreč.

