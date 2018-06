Strýcová: Paříž mi ukázala, že to v sobě pořád mám

4. 6. 2018 06:23, autor: ČT sport

Před Roland Garros prohrála tenistka Barbora Strýcová osmkrát v řadě a málokdo očekával, že si na pařížské antuce vylepší své maximum účastí v osmifinále. Pro dvaatřicetiletou hráčku byl antukový grandslam utvrzením v tom, že se vyplatí věřit ve vlastní síly a ještě na soupeřky stačí.

autor: CHRISTIAN HARTMANN, zdroj: Reuters Barbora Strýcová

"Ukázalo mi to, že i když jsem měla sérii nevydařených zápasů, tak to v sobě pořád mám. Můžu hrát velký tenis a zlepšovat se. To je pro mě hrozně fajn vidět. I to, že na to fyzicky ve svém věku mám a můžu hrát s mladýma holkama," řekla Strýcová, která je po Venus Williamsové ve světové třicítce druhou nejstarší tenistkou.

Ve dvaatřiceti letech se při dvanáctém startu v hlavní soutěži poprvé prodrala v Paříži do čtvrtého kola. V něm ale nestačila na Julii Putinceovovou z Kazachstánu. "Jsem smutná, protože jsem si to prohrála sama, ona mě neporazila," řekla a dodala: "Když se na to podívám s nadhledem, tak jsem vděčná, kam až jsem se dostala."

Mohlo by se zdát, že z pozice 26. nasazené měla 98. hráčku světa jasně porazit. Měla šanci vyrovnat si postupem do čtvrtfinále nejlepší grandslamový výsledek. "Ona to ale tady umí, daří se jí a hraje tady nejlepší tenis," upozornila plzeňská rodačka, že Putincevová postoupila na Roland Garros do čtvrtfinále rovněž předloni.

V utkání se nemohla dostat do rytmu. Proti vysokým liftovaným míčům a kraťasům marně hledala celý zápas protizbraň. "Nevěděla jsem, co hrát. Zamotala jsem se do toho a nevěděla, jestli jít na síť, nebo ne. Neměla jsem v hlavě myšlenku, co vlastně hrát. Jestli do toho švihnout nebo s ní pinkat," uvedla Strýcová.

Tentokrát nezabíraly ani taháky a opakování důležitých věcí, které měla napsané fixou na hřbetu ruky. "Koukala jsem se na to často, ale nefungovalo to, i když jsem se snažila. Chtěla jsem se do toho dostat víc i nohama, ale úplně mi to nešlo."

Soupeřku v prvním setu jednou málem při prohozu nastřelila. Přiznala, že mířila schválně do těla. "Nemám ji ráda. Prostě jsem po ní šla, nebudu říkat, že jsem to chtěla zabít přes střed. A možná to byla i chyba, že jsem se k tomu nechala vyprovokovat," řekla Strýcová. Putincevovou i kurt totiž minula a přišla o game.

Před zápasem nebyla příliš nervózní z možnosti projít do čtvrtfinále. "Nejhorší to je v prvním kole," řekla, ale přiznala, že postupem času spala méně a méně. "Tak čtyři hodiny. Pořád se v posteli převalujete a přemýšlíte o tom. Ale neměla jsem v hlavě to, že už se to nikdy nemůže povést. Spíš jsem se těšila," řekla Strýcová.

