French Open

Plíšková jde v Paříži proti Šarapovové, Kvitovou čeká Kontaveitová

2. 6. 2018 06:00, autor: ČT sport

Dvě velké české naděje se představí ve 3. kole tenisového French Open. Velká soupeřka čeká Karolínu Plíškovou - dvojnásobná vítězka pařížského turnaje a bývalá světová jednička Maria Šarapovová z Ruska, jejichž zápas pořadatelé dali na hlavní dvorec Philippa Chatriera. Už čtrnáctý zápas za sebou se pokusí vyhrát Petra Kvitová, jejíž utkání s Estonkou Anett Kontaveitovou ve čtvrtek zrušil déšť. Utkání můžete sledovat živě na ČT2 i na webu ctsport.cz od 11 hodin.

autor: /Dita Alangkara, zdroj: ČTK/AP Karolína Plíšková

Velkou pozornost na sebe soustředí zejména utkání šesté nasazené hráčky turnaje Plíškové s Ruskou, jež je po pauze kvůli dopingu až osmadvacítkou. "Je to výzva. Bude to skvělý zápas na velkém dvorci," řekla česká tenistka, která loni hrála na stejném kurtu třikrát.

I Šarapovové se novináři zeptali, jak se těší na hlavní kurt? "Vy už znáte program?" ptala se Šarapovová. Odpověď novinářů zněla, že ne, ale protože hraje s Plíškovou, tak je pravděpodobnost vysoká. "Taky tam bude hrát nějaká Šarapovová...," reagovala bývalá světová jednička a dodala: "Ráda se tam vrátím."

Češka tuší, co bude proti Šarapovové hlavně třeba. "Fyzicky to tak těžké nebude, ale psychicky musím být připravena, že je všechno možný. Hraje hodně odvážně, hodně do toho chodí, může se jí to sejít nebo může dělat chyby. Proto bude potřeba být pořád na pozoru," řekla loňská semifinalistka French Open.

Plíšková má svou hru postavenou na servisu. "Je nejlepší na světě," ocenila soupeřku pro ruská média i Šarapovová. "Return jsem v posledních měsících zlepšila a těším se na výzvu." Před Plíškovou se Šarapovovou bude hrát předloňská vítězka turnaje Garbiňe Muguruzaová ze Španělska s Australankou Samanthou Stosurovou a svůj zápas budou ještě dohrávat Lucas Pouille a Karen Kačanov.

Kvitová má za sebou třináct vítězných zápasů a pětadvacátou nasazenou Estonku během nich také zdolala. Vyřadila ji v osmifinále v Madridu 6:7, 6:3, 6:3. A stejným výsledkem 2:1 na sety pro českou tenistku skončil i jejich první vzájemný zápas loni na tvrdém povrchu v Cincinnati.

Sobotní program (začátky v 11:00): Kurt Philippa Chatriera: Muguruzaová (3-Šp.) - Stosurová (Austr.), Pouille (15-Fr.) - Chačanov (Rus.) 6:3, 7:5, 1:1, Karolína Plíšková (6-ČR) - Šarapovová (28-Rus.), Nadal (1-Šp.) - Gasquet (27-Fr.), Ramos (31-Šp.) - Del Potro (5-Arg.). Kurt Suzanne Lenglenové: Fognini (18-It.) - Edmund (16-Brit.), Goffin (8-Belg.) - Monfils (32-Fr.) 6:7, 6:3, 3:2, Beguová (Rum.) - Garciaová (7-Fr.), Görgesová (11-Něm.) - S. Williamsová (USA), Isner (9-USA) - Herbert (Fr.). Kurt č. 1: Kvitová (8-ČR) - Kontaveitová (25-Est.), M. Zverev (Něm.) - Anderson (6-JAR), Čilič (3-Chorv.) - Johnson (USA), Kerberová (12-Něm.) - Bertensová (18-Niz.). Kurt č. 18: Giorgiová (It.) - Stephensová (10-USA), Schwartzman (11-Arg.) - Corič (Chor.), Halepová (1-Rum. - Petkovicová (Něm.).

