DAVIS CUP

Čechy prostředí v Porubě překvapilo. Antuka je přesně podle našeho přání, řekl Navrátil

Velikost textu:

3. 4. 2018 10:15, autor: ČT sport

Že hrají v Ostravě, není žádnou novinkou, že nastoupí v hale v Porubě, už ano. Čeští tenisté zde hráli naposledy před 18 lety, prostředí je ale mile překvapilo a po prvních trénincích si ho pochvalují. Reprezentanti jsou spokojení hlavně s antukou a v zápase druhé divize proti Izraeli by ji chtěli využít.

autor: Lebeda Pavel, zdroj: ČTK Václav Šafránek, Roman Jebavý a Adam Pavlásek během tréninku

Český tým si nechal v Ostravě položit pomalou antuku a musí si zvykat i na stísněnější prostorovou orientaci v menší sportovní hale v Porubě, která protentokrát nahradila honosnější Ostravar Arénu.

"Já ale musím říct, že jsem z podmínek opravdu překvapený. Prostředí je krásné, máme tady veškerý komfort pro dobrou přípravu a myslím, že za všechny kluky můžu říct, že se tu cítíme výborně. Jsme spokojeni i s povrchem. Antuka je pomalá, taková, jak jsme si přáli. Máme necelý týden, abychom si na ni dokonale zvykli a připravili se na oba zápasové dny," řekl kapitán Jaroslav Navrátil v hale, ve které čeští tenisté odehráli naposledy před osmnácti lety vítězný zápas s Velkou Británií.

Družstvo ve složení Jiří Veselý, Adam Pavlásek, Lukáš Rosol, Václav Šafránek a Roman Jebavý je podle Navrátila tím nejlepším, čím český tenis aktuálně disponuje. "Věřím, že to je v našich silách. Ale nemůžeme si myslet, že to proti Izraeli bude lehké. Ale právě povrch by měl být naší výhodou," konstatoval zkušený kapitán.

Pavlásek, který si antuku v Porubě vyzkoušel jako první, souhlasně přitakal, že pomalý povrch by měl být hlavním trumfem Čechů. "Pro mě je antuka asi nejoblíbenější. Myslím si, že i celý náš tým hraje lépe na antuce a na Izrael je to ideální volba. S kvalitou povrchu jsem osobně hodně spokojený a balony se na něm chovají tak, jak jsme chtěli," řekl.

Rodák z dvacet kilometrů vzdáleného Bílovce se bude snažit dostat do sestavy pro dvouhry vedle očekávané jedničky Veselého. "Já do Ostravy jezdím rád, zažil jsem tu i premiéru v Davis Cupu, pocházím nedaleko odsud. Doufám, že ten týden zvládneme a vrátíme český tenis zpátky nahoru," dodal Pavlásek.

Utkání stále ještě není vyprodáno, lístky se dají koupit v předprodejích.

Jméno: Váš e-mail: E-mail příjemce: Předmět: Text: Pro kontrolu napište číslo tři: