ATP a WTA MIAMI

Stephensová je královnou turnaje v Miami, ve finále zametla s Ostapenkovou

Velikost textu:

31. 3. 2018 21:05, autor: ČT sport

Vítězkou turnaje v Miami se stala domácí Sloane Stephensová. Třináctá nasazená hráčka porazila světovou pětku Jelenu Ostapenkovou z Lotyšska 7:6 (7:5), 6:1 a získala na okruhu WTA šestý titul.

autor: Vasily Fedosenko, zdroj: Reuters Sloane Stephensová

Pětadvacetiletá Stephensová i o pět let mladší Ostapenková loni shodně vyhrály grandslam. Ve finále v Miami se potkaly poprvé v kariéře a v úžasné formě působící Američanka ho ukončila čistou hrou po hodině a půl.

V pondělním vydání žebříčku se navíc ocitne premiérově v elitní desítce. Podařilo se jí vyhrát i šesté finále, do kterého nastoupila.

Od loňského triumfu na US Open se však trápila a na osmi turnajích vyhrála pouhé tři zápasy. V Miami nicméně dominovala a odměnou jí byla i prémie 1,34 milionu dolarů. "Vím, že to se mnou bylo nahoru a dolů, ale snad to bude lepší. Nečekala jsem, že tady můžu získat titul. Chtěla jsem se jen ujistit, že jsem se herně dostala tam, kam chci," řekla Stephensová.

V mužském deblu zazářilo bratrské duo Bryanů. Bob a Mike dosáhli po osmi měsících na další trofej a celkově už 115. v úchvatné kariéře na okruhu ATP. Američtí deblisté v téměř 40 letech ukázali, že se s nimi stále musí počítat.

"Jsem vážně hrdý na to, jak hrajeme a jak se všechno otočilo oproti loňskému roku," řekl Bob Bryan po finálové výhře nad ruským párem Karen Chačanov – Andrej Rubljov. V souboji generací zvítězil dlouholetý nejlepší pár světového žebříčku 4:6, 7:6 a 10:4.

"Hrajeme teď zase s nadšením, radostí a to se odráží ve výsledcích. V Miami byly nejlepší světové páry a my vyhráli všech pět zápasů. Jsem před antukovou sezonou velkým optimistou," dodal Bob, který s bratrem oslaví čtyřicetiny 29. dubna.

Mladí ruští tenisté měli pro své přemožitele jen slova uznání. "Bylo nám deset, když jsme je sledovali, jak hrají. Všechno vyhrávali. A teď stále patří mezi nejlepší na světě a musím uznat, že jsou ve výborné formě," uvedl Chačanov.

Tenisový turnaj mužů a žen v Miami (tvrdý povrch): Muži (dotace 7,972.535 dolarů): Čtyřhra - finále:

B. Bryan, M. Bryan (4-USA) - Chačanov, Rubljov (Rus.) 4:6, 7:6 (7:5), 10:4. Ženy (dotace 7,972.535 dolarů): Dvouhra - finále:

Stephensová (13-USA) - Ostapenková (6-Lot.) 7:6 (7:5), 6:1.

Jméno: Váš e-mail: E-mail příjemce: Předmět: Text: Pro kontrolu napište číslo jedna: