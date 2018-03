Plíšková skončila na raketě Azarenkové, Běloruska je v semifinále po dvou letech

Velikost textu:

28. 3. 2018 08:13, autor: ČT sport

Poslední česká zástupkyně ve dvouhrách na turnaji v Miami Karolína Plíšková podlehla ve čtvrtfinále v souboji bývalých světových tenisových jedniček 5:7 a 3:6 Bělorusce Viktorii Azarenkové. Trojnásobná vítězka turnaje v Key Biscayne si zahraje semifinále na okruhu WTA Tour poprvé po dvou letech právě od svého triumfu v Miami v roce 2016.

Světová šestka Plíšková v utkání ztratila sedmkrát servis a neobhájila tak loňské semifinále. Ve čtvrtfinále nejlepší česká tenistka vypadla i na předchozím velkém turnaji v Indian Wells.

Zápas se hrál v silném větru, s nímž se od začátku lépe vypořádala Azarenková. Dvojnásobná vítězka Australian Open využila slabšího druhého servisu Plíškové - česká tenistka získala první bod po svém druhém podání až v sedmém gamu.

Za stavu 2:5 však Plíšková zabrala a třemi hrami za sebou srovnala. Azarenková ale pokračovala v tlaku na soupeřčin servis a Plíšková dvojchybou, jednou ze sedmi v zápase, opět podání ztratila. Běloruska pak set dopodávala.

V divokém úvodu druhé sady si hráčky pětkrát za sebou vzaly podání. Jako první ho dokázala udržet Azarenková a dostala se do vedení 4:2, které využila k vítězství v zápase.

"Mám z toho dobrý pocit. Před utkáním jsem si říkala, že tohle bude zajímavý test, abych viděla, jak na tom moje hra je. A výsledek je pro mě velmi pozitivní," řekla Azarenková.

Osmadvacetiletá rodačka z Minsku, jež kvůli mateřské pauze a vleklým sporům s bývalým partnerem o opatrovnictví syna klesla ve světovém žebříčku na 186. místo, se díky postupu do semifinále v Miami vrátí do elitní stovky.

O finále se utká s domácí Američankou Sloane Stephensovou, jež ve čtvrtfinále deklasovala 6:1, 6:2 Němku Angelique Kerberovou.

Azarenková bude chtít v Miami dodržet tradici: pokaždé když na tomto turnaji postoupila do semifinále, získala i titul. "Na to samozřejmě myslím. Proto hraju. Nejezdím na turnaje jen si tak zapinkat. Ale beru to zápas po zápasu," řekla Azarenková.

Po vyřazení Plíškové má český tenis v Miami zástupce už jen v ženské čtyřhře, v níž postoupily do semifinále Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou. Šestý nasazený pár v úterý zdolal 2:6, 6:4 a 13:11 turnajové dvojky, tchajwanské sestry Čchan Chao-Čching a Čchan Jüng-žan.

Jméno: Váš e-mail: E-mail příjemce: Předmět: Text: Pro kontrolu napište číslo dvacet osm: