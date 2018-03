WTA MIAMI

Po vítězství u soudu exceluje Azarenková i na kurtu a ve čtvrtfinále vyzve Plíškovou

27. 3. 2018 10:25, autor: ČT sport

Má za sebou velmi náročnou životní etapu. Soudní spor o opatrovnictví syna je už nicméně minulostí a bývalá světová jednička Viktoria Azarenková z Běloruska si tenis zase užívá. V Miami postoupila do čtvrtfinále, v němž změří síly s Karolínu Plíškovou.

Azarenková dosáhla v lednu vítězství u soudu, který jí zrušil zákaz cestovat s ročním synem Leem z Kalifornie. Ohlásila proto plnohodnotný návrat na okruh WTA. V Miami hraje teprve druhý turnaj od loňského Wimbledonu a v pondělí si připsala cenný skalp bývalé šampionky tamního podniku Agnieszky Radwaňské z Polska.

"Odehrála jsem velmi dobré čtyři zápasy na jednom turnaji, to svědčí o pokroku," řekla rodačka z Minsku, jež hraje v Miami na divokou kartu. Na kontě má už 20 titulů včetně dvou grandslamových z Australian Open a chtěla by se vrátit na někdejší úroveň.

"K tomu mám ale pořád hodně daleko. Soustředím se na každý duel a čekám, co přijde. Každopádně jsem ráda, kde teď jsem. V posledním utkání jsem byla agresivní, využila své šance a vytvořila si tlak. A hodně mě těší, že jsem byla schopna hrát od začátku do konce bez výkyvů," dodala Azarenková, momentálně 186. hráčka žebříčku.

Syn Leo se jí narodil v prosinci 2016. O půl roku později se s přítelem rozešli a začaly tahanice u soudu. "Bylo to emocionálně strašně náročné období a bude ještě nějaký čas trvat. Chci se synem trávit co nejvíce času a zároveň jsem tenistka, takže musím najít ideální rovnováhu. To je velká výzva," zakončila osmadvacetiletá Azarenková.

