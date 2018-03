ATP a WTA MIAMI

Plíšková a Berdych postoupili, Federer senzačně prohrál a přijde o post jedničky

24. 3. 2018 19:14, autor: ČT sport

Vítězství po dvou a půl hodinách na kurtu si v Miami připsala Karolína Plíšková. Loňská semifinalistka potřebovala sedm mečbolů, než ve 3. kole porazila Sie Šu-wej z Tchaj-wanu 6:4, 1:6 a 7:6. Ve 2. kole mužského turnaje uspěl Tomáš Berdych, který nezaváhal s Jošihitem Nišiokou z Japonska. Nečekané vyřazení naopak musel skousnout Roger Federer a v novém vydání žebříčku ATP se proto vrátí do čela stále zraněný Rafael Nadal.

autor: Geoff Burke, zdroj: USA TODAY Sports Karolína Plíšková

Sie Šu-wej v minulém týdnu vybojovala v Indian Wells deblovou trofej s Barborou Strýcovou a českou jedničku hodně potrápila, než jí nevynucenou chybou poslala do dalších bojů.

Houževnatá Asiatka trápila Plíškovou skvělými prohozy a čopovanými údery. "Bylo to hodně náročné utkání plné velkých zvratů. Začala jsem poměrně dobře, ale ona se dokázala vrátit do zápasu a na konci to bylo o pár bodech. Na okruhu není moc hráček, které by daly tolik čopů a 'slajsů', takže to bylo nepříjemné. Jsem ráda, že jsem to zvládla," řekla Plíšková.

Šestadvacetiletá hráčka, jež ve středu s dvojčetem Kristýnou oslavila 26. narozeniny, se v pondělí střetne s dobře známou Zarinou Dijasovou. Rodačka z Almaty v dětství v Praze dlouho trénovala a hrála za klub I. ČLTK. V Miami předvedla skvělý obrat proti Carině Witthöftové, protože Němce utekla ze stavu 4:6 a 3:5 deseti vítěznými gamy v řadě.

Berdych loni na Nišiokovi nečekaně ztroskotal v Indian Wells, ale odveta mu vyšla dokonale. Dvaatřicetiletý tenista se mohl opřít o servis, Japonci nenabídl ani jeden brejkbol a postup slavil po 77 minutách.

Federer nestačil na Kokkinakise a pustí do čela Nadala

Šestatřicetiletý Federer neobhájí na Floridě body za loňský titul. Ze svého náskoku na zdravotně indisponovaného Nadala ztratil už v minulém týdnu poté, co v Indian Wells rovněž nezopakoval zisk trofeje. Ve finále prohrál s Juanem Martínem del Potrem.

V Miami majitel dvaceti grandslamových titulů podlehl o 15 let mladšímu Thanasimu Kokkinakisovi 6:3, 3:6 a 6:7. Talentovaný Australan se přitom do hlavní soutěže musel probojovat z kvalifikace a v žebříčku je až na 175. místě. Aby velezkušený Švýcar uhájil pozici světové jedničky, potřeboval postoupit do čtvrtfinále.

Zaváhala i ženská světová jednička Simona Halepová. Ve třetím kole porazila rumunskou rivalku Polka Agnieszka Radwaňská 3:6, 6:2 a 6:3.

Tenisový turnaj mužů a žen v Miami (tvrdý povrch): Muži: Dvouhra - 2. kolo:

A. Zverev (4-Něm.) - Medveděv (Rus.) 6:4, 1:6, 7:6 (7:5), Shapovalov (Kan.) - Džumhur (24-Bosna) 6:1, 7:5, Berdych (10-ČR) - Nišioka (Jap.) 6:1, 6:4, Tiafoe (USA) - Edmund (21-Brit.) 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (7:5), Ferrer (28-Šp.) - Donskoj (Rus.) 6:2, 6:2, Čorič (29-Chorv.) - Mayer (Arg.) 6:7 (5:7), 6:3, 6:4, Kokkinakis (Austr.) - Federer (1-Švýc.) 3:6, 6:3, 7:6 (7:4), Querrey (11-USA) - Albot (Mold.) 7:6 (7:4), 6:1, Fognini (15-It.) - Kuhn (Šp.) 6:2, 6:4, Verdasco (31-Šp.) - García-López (Šp.) 4:6, 6:0, 6:2, Chačanov (32-Rus.) - Copil (Rum.) 7:5, 6:3. Ženy: Dvouhra - 3. kolo:

Karolína Plíšková (5-ČR ) - Sie Šu-wej (Tchaj-wan) 6:4, 1:6, 7:6 (7:4), Dijasová (Kaz.) - Witthöftová (Něm.) 4:6, 7:5, 6:0, A. Radwaňská (30-Pol.) - Halepová (1-Rum.) 3:6, 6:2, 6:3. Azarenková (Běl.) - Sevastovová (20-Lot.) 3:6, 6:4, 6:1.

