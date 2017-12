Zářila nejvíce. Koukalová převzala ocenění Sportovec roku

21. 12. 2017 21:32, autor: jir

Vítězkou ankety Sportovec roku je Gabriela Koukalová. Hlasující ocenili její skvělé mistrovství světa, na kterém získala zlatou medaili ve sprintu. Své kvality posléze potvrdila i druhou příčkou ve Světovém poháru. Koukalová na vyhlášení uvedla, že o její účasti na OH se rozhodne v polovině ledna. Vítězným kolektivem byla reprezentace v malém fotbale.

Koukalová, která v aktuální sezoně Světového poháru ještě nenastoupila kvůli zranění, na pódiu poděkovala svému týmu. Právě o vztahu mezi biatlonovou reprezentací a Koukalovou se v posledních týdnech mnoho mluví. "Chtěla bych poděkovat svému týmu za všechno, co pro mě udělali. Bez nich by tu nestála," řekla mistryně světa.

Zmínila také ostrou – a zjevně nezaslouženou – kritiku, již si musela vyslechnout. "Také bych chtěla poděkovat jak všem fanouškům, tak zároveň všem nefanouškům, kteří mě hlavně v poslední době hodně kritizují a posílají mi nemilé zprávy. Vám vděčím za to, že se ze mě za posledních pár let stává mnohem silnější osobnost, než jsem byla dříve," dodala Koukalová.

Za Koukalovou, která převzala ocenění poprvé, skončila mistryně světa z Londýna Barbora Špotáková. Mezi oběma sportovkyněmi byl rozdíl 119 bodů. Ženské pódium doplnila Karolína Plíšková. Nejlepším mužským sportovcem byl v anketě čtvrtý Ondřej Synek, za nímž následovaly Ester Ledecká a Martina Sáblíková.

Gabriela Koukalová: "Je to fakt pecka, nečekala jsem, že bych já jako zástupce mysliveckého biatlonového spolku, reprezentačního mimo jiné, mohla někdy dojít pro takovou cenu."

Nejlepším kolektivem za rok 2017 byla vyhlášena reprezentace v malém fotbale, která dokázala vyhrát mistrovství světa. "Už jen to, že jsme se dostali mezi trojici nejlepších, je neskutečná věc. Pro nás není prioritní, že bychom měli vyhrávat nějaké ceny. My jsme v první řadě chtěli udělat hezký výsledek a užít si turnaj jako parta lidí. Podařilo se to, teď se to nějak nabaluje a je to skoro neuvěřitelný příběh," řekl kapitán týmu Michal Uhlíř.

Nejlepšími juniory byli vyhlášeni výškařka Michaela Hrubá, která se letos stala evropskou šampionkou, spolu se střelcem Filipem Nepejchalem. Cenu Emila Zátopka pro sportovní legendy převzali házenkářští mistři světa z roku 1967. "Máme z toho velkou radost. Za těch padesát let je to snad podruhé potřetí, kdy na nás někdo vzpomněl a poděkoval za to, co jsme pro československou házenou udělali," řekl brankář Jaroslav Škarvan.

Anketa Sportovec roku 2017: Jednotlivci: 1. Gabriela Koukalová (biatlon) 1282 bodů, 2. Barbora Špotáková (atletika) 1163, 3. Karolína Plíšková (tenis) 990, 4. Ondřej Synek (veslování) 989, 5. Ester Ledecká (snowboarding a alpské lyžování) 930, 6. Martina Sáblíková (rychlobruslení) 869, 7. Adam Ondra (sportovní lezení) 676, 8. Josef Dostál 649, 9. Martin Fuksa (oba rychlostní kanoistika) 586, 10. Jakub Vadlejch (atletika) 494. Další pořadí: 11. Ondřej Tunka (vodní slalom) 205, 12. David Pastrňák (lední hokej) 188, 13. Martin Šonka (letecká akrobacie) 182, 14. Eva Samková (snowboarding) 154, 15. Jaroslav Kulhavý (horská kola) 149, 16. Ondřej Moravec (biatlon) 142, 17. Tomáš Bábek (dráhová cyklistika) 141, 18. Lukáš Krpálek (judo) 136, 19. Jaromír Jágr (lední hokej) 134, 20. Petr Čech (fotbal) 105, 21. Vít Přindiš (vodní slalom) 90, 22. Petra Kvitová (tenis) 80, 23. Zuzana Hejnová (atletika) 70, 24. Petr Frydrych (atletika) 63, 25. Lucie Šafářová (tenis) 54, 26. Zdeněk Štybar (silniční cyklistika) 52, 27. Andrea Hlaváčková (tenis) 50, 28. Jakub Holuša (atletika) 48, 29. Tomáš Satoranský 48, 30. Jan Veselý (oba basketbal) 43. Kolektivy: 1. reprezentace ČR v malém fotbalu 335, 2. SK Slavia Praha (fotbal) 310, 3. HC Kometa Brno (hokej) 298. Další pořadí: 4. rychlostní kanoistika - K4 500 m (Jakub Špicar, Daniel Havel, Jan Štěrba, Radek Šlouf) 114, 5. vodní slalom - hlídka K1 (Jiří Prskavec, Ondřej Tunka, Vít Přindiš ) 111, 6. fotbalisté FC Viktoria Plzeň 108, 7. basketbalistky USK Praha 79, 8. volejbalisté ČR 49, 9. sportovní střelba - trap (David Kostelecký, Jiří Lipták, Vladimír Štěpán) 31, 10. aletika - štafeta na 4x400 metrů (Patrik Šorm, Jan Tesař, Jan Kubista, Pavel Maslák běh) 25. Junioři: 1. Michaela Hrubá (atletika) a Filip Nepejchal (sportovní střelba) oba 84 bodů, 3. Antonie Galušková (vodní slalom) 60. Sportovní legenda - Cena Emila Zátopka: Házenkáři z MS roku 1967.

