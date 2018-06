Sobota na ME v Troji přinesla vodním slalomářům šest medailí

Velikost textu:

2. 6. 2018 09:07, autor: ČT sport

Šest medailí vylovili z kanálu v Praze-Troji čeští vodní slalomáři první den evropského šampionátu. Loučení kategorie deblkanoí s velkými akcemi se Čechům vydařilo skvěle – Jonáš Kašpar a Marek Šindler získali zlato, Ondřej Karlovský a Jakub Jáně skončili třetí, v hlídkách pak přidali další stříbro. Víta Přindiše a Jiřího Prskavce na kajaku dokázal porazit jen Peter Kauzer ze Slovinska. A Češi společně s Ondřejem Tunkou pak suverénně ovládli závod hlídek. Ve finále kanoistek bez české účasti kralovala Rakušanka Viktoria Wolffhardtová.

autor: Vít Šimánek, zdroj: ČTK Jiří Prskavec

Mezi domácí dvojice ve finále deblkanoí se vklínili jen Robert Behling s Thomasem Beckerem z Německa, šampioni z roku 2015. Kašpar se Šindlerem i s jedním dotykem branky zvítězili před rovněž jednou penalizovanými německými rivaly o 87 setin sekundy. Získali první zlatou medaili v kariéře, vylepšili loňský bronz a navázali na svého trenéra Ondřeje Štěpánka. Ten v lodi s Jaroslavem Volfem získal tři evropské tituly a ten poslední v roce 2012. Karlovský s Jáněm jako jediní z desítky finalistů předvedli čistou jízdu.

Pro deblkanoisty byl závod derniérou po vyřazení této kategorie z olympijského programu. Kašpar se Šindlerem, kteří už před sezonou ohlásili konec kariéry, se tak rozloučili nejlepším možným způsobem. "Chtěli jsme do toho závodu dát všechno, což si myslím, že se nám povedlo. Nic víc jsme si přát nemohli. Vyšlo nám to podle plánu. Chtěli jsme končit na vrcholu a tím jsme skončili. Bohužel trošku dřív, než jsme chtěli," řekl Šindler.

Prvním vrcholem kariéry pro ně byla olympijská účast v Riu, která ale po chybě v závěru finále skončila nešťastně. Co se týče umístění, je dnešní závod jejich největším úspěchem. "Na seniorskou medaili jsme čekali fakt dlouho. I když minulý rok se nám povedla, ale titul je titul," uvedl Kašpar.

Karlovský s Jáněm jako jediní z desítky finalistů předvedli čistou jízdu. "Jsem hodně dojatý, protože poslední závod, poslední šance, poslední naše medaile, konec kariéry. Já k tomu nemám slov. Jsem nadšený a ty pocity si budu pamatovat do konce života," řekl Karlovský. Sám pověsí pádlo na hřebík a teď se bude učit na státnice. Jeho parťák se zkusí příští rok prosadit mezi singlkanoisty.

Přindiš coby nový vicemistr Evropy navázal na stříbro z loňského světového šampionátu. Prskavec obhájil třetí místo a na ME přidal třetí bronz ke třem titulům. České reprezentanty porazil Slovinec Peter Kauzer, který se vrátil na evropský trůn po osmi letech. Kauzer s Přindišem zajeli čisté finálové jízdy a slovinský dvojnásobný mistr světa byl o 51 setin sekundy rychlejší.

Přindiš měl ale i ze druhého místa velkou radost, vždyť minulý týden skončil se zablokovanými zády na kapačkách. "Za všechny ty lapálie, co mě za poslední týden potkaly, jsem neskutečně rád, že si to sedlo, že jsem předvedl dobrou jízdu ve finále. Celá ta cesta tím mistrovstvím se mi povedla," pochvaloval si.

Prskavec sjel umělý kanál v nejlepším čase dne, ale o čtvrtý primát po letech 2013, 2014 a 2016 jej připravil dotek ve dvanácté z 24 branek. S dvousekundovou penalizací prohrál s Kauzerem o 85 setin. O šťouchu se dozvěděl až od soupeřů v cíli. "Já jsem si totiž říkal, že konečně se mi to povedlo sjet čistě. Před cílem jsem byl překvapenej, že nejedu na to první místo, protože jsem si říkal, že ta jízda byla super," řekl Prskavec. Byl jediný z prvních devíti kajakářů, kdo nezajel čistě.

V patnáctičlenném finále chyběl mistr světa Ondřej Tunka, který neuspěl v semifinále stejně jako třeba obhájce prvenství Mateusz Polaczyk z Polska. Totéž potkalo obhájkyni stříbra mezi kanoistkami Terezu Fišerovou, která vypadla z postupové desítky po dodatečné padesátisekundové penalizaci za špatný průjezd branky. Kategorii, která v olympijském programu nahradí deblkanoe, ovládla Rakušanka Viktoria Wolffhardtová.

Fišrová si sporného průjezdu dvacáté branky byla vědoma, ale o penalizaci se dozvěděla až po závodě po protestu Španělek. "Z toho videa by se dalo udělat cokoliv. Záleží, jaký rozhodčí tam bude a jak to posoudí. Druhá věc je, že podle mě to nejlíp vidí rozhodčí z mostíku, který tam kvůli tomu je, a ten mi dal (jenom) ťuka," doplnila.

Favorizovaní čeští kajakáři získali zlato v závodě hlídek. Ve složení Prskavec, Tunka, Přindiš porazili o bezmála čtyři sekundy druhé Poláky a obhájili titul z Tacenu. Tým deblkanoistů přidal stříbro, kanoistky skončily čtvrté.

Mistrovství Evropy ve vodním slalomu Muži - K1: 1. Kauzer (Slovin.) 91,02 (0 trestných sekund), 2. Přindiš -0,51 (0), 3. Prskavec -0,85 (2), ...v semifinále 21. Tunka (všichni ČR). 3xK1: 1. Česko (Tunka, Přindiš, Prskavec) 101,79 (0), 2. Polsko -3,65 (0), 3. Slovinsko -6,23 (4). C2: 1. Kašpar, Šindler (ČR) 107,99 (2), 2. Behling, Becker (Něm.) -0,87 (2), 3. Karlovský, J. Jáně -1,10 (0), ...v semifinále 15. Koplík, Vrzáň (všichni ČR). 3xC2: 1. Německo (Behling/Becker, Anton/Benzien, Schröder/Bettge) 122,53 (2), 2. Česko (Karlovský/J. Jáně, Koplík/Vrzáň, Kašpar/Šindler) -4,11 (4), 3. Francie -11,00 (6). Ženy - C1: 1. Wolffhardtová (Rak.) 119,01 (2), 2. Franklinová (Brit.) -0,57 (2), 3. Apelová (Něm.) -3,38 (0), ...v semifinále 18. Fišerová, 20. G. Satková (obě ČR). 3xC1: 1. Británie (Franklinová, Woodsová, Forrowová) 140,75 (4), 2. Francie -6,14 (6), 3. Španělsko -11,50 (8), 4. Česko (Fišerová, G. Satková, Havlíčková) -12,54 (12).

Jméno: Váš e-mail: E-mail příjemce: Předmět: Text: Pro kontrolu napište číslo tři: