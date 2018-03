Jachtař Teplý si na ME ve Španělsku dojel pro bronz

19. 3. 2018 13:22, autor: ČT sport

Jachtař Ondřej Teplý skončil na mistrovství Evropy ve španělském Cadizu na 19. místě. V juniorské kategorii do 23 let to stačilo na bronzovou medaili. Nezabránily mu v tom ani obtížné podmínky v podobě silného větru a vysokých vln. "Bylo to fakt náročné, ale s výsledkem jsem spokojen. Hlavně s dojezdy, což bylo na ty podmínky fakt super," uvedl Teplý.