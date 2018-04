Joshua je králem ringu. V Cardiffu porazil Parkera na body a získal čtvrtý mistrovský pás

BOX

1. 4. 2018 09:09, autor: ČT sport

Očekávaný duel neporažených šampionů těžké váhy vyhrál britský boxer Anthony Joshua. Na Millennium Stadium v Cardiffu porazil Novozélanďana Josepha Parkera a je nyní mistrem světa tří ze čtyř hlavních profesionálních organizací WBA, IBF a WBO. K tomu obhájil i méně významný titul IBO. Osmadvacetiletý olympijský vítěz z Londýna 2012 musel poprvé v kariéře boxovat celých dvanáct kol, než vyhrál jednoznačně na body a sebral Parkerovi pás mistra WBO.

autor: Andrew Couldridge, zdroj: REUTERS Boxer Anthony Joshua po vítězství v Cardiffu

Joshuovi už proto chybí jen zbylý významný titul WBC, jehož majitelem je Američan Deontay Wilder. Spekuluje se, že by se ještě v tomto roce mohl uskutečnit takzvaný sjednocovací soubj. Jeho vítěz by se stal prvním absolutním mistrem světa těžké váhy od roku 2000, kdy jím byl Brit Lennox Lewis.

Joshua vyhrál i 21. zápas v profesionálním ringu, všechny předchozí ukončil před limitem. Dosud nejdelší bitvu svedl vloni v dubnu, kdy v jedenáctém kole knokautoval tehdejšího vládce Vladimira Klička. O dva roky mladší Parker přišel o neporazitelnost ve 25. střetnutí v kariéře.

V oboustranně opatrném klání před 78 000 diváky v hledišti se nicméně novozélandský papírový outsider ani jednou nedostal do vyložených potíží, byť byl neustále opticky pod tlakem. Ani Joshuovi se však nepodařilo za celý zápas významněji soupeřem otřást a nedostal se k rozhodujícímu úderu. Jeho převahu ale ocenili všichni tři rozhodčí jednoznačným verdiktem v jeho prospěch, dva v poměru 118:110, třetí 119:109.

"Dvanáct kol, bylo to těžké. Joseph je šampion," řekl Joshua, jenž v duelu těžil z větší výšky a rozpětí paží. "Vyhrál ten lepší. Byla to skvělá zkušenost a jsem za tu možnost vděčný," uvedl skromně Parker.

"Joseph sliboval válku, ale já věděl, že budou rozhodovat boxerské finesy. Měl jsem ho pod kontrolou, to bylo důležité," konstatoval Joshua. "A o mých dalších plánech nemůže být pochyb. Přiveďte Wildera do ringu a já ho porazím. Pojďme na to, Wildere. Nemusíme kvůli tomu do Spojených států, můžeme to vyřídit tady," vyzval amerického protivníka Joshua.

Neporažení soupeři se utkali o titul v těžké váze teprve podruhé v historii. Dosud taková situace nastala jen v roce 1987 a tehdy Mike Tyson porazil v americkém souboji rovněž na body Tonyho Tuckera. Slavný Tyson se tehdy stal absolutním mistrem světa, protože jako vůbec první držel najednou tituly tehdy tří hlavních organizací WBC, WBA a IBF. Po něm to pak dokázali ještě jeho krajané James Douglas, Evander Holyfield a Riddick Bowe a posledním takovým šampionem byl v roce 2000 Lewis.

Od roku 2007 může být absolutním mistrem světa boxer, který současně vlastní zmíněné tři tituly a k tomu i mistrovský pás WBO.

