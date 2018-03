Plný stadion uvidí velký třesk - půjde o prestiž, tituly i miliony

29. 3. 2018 10:45, autor: Jan Dvořák

Bitvu neporažených uvidí osmdesát tisíc diváků v sobotu na stadionu ve velšském Cardiffu. Nejde ale o fotbal. Britské ostrovy propadly boxu. A tady půjde opravdu o hodně. Konkrétně o tři tituly mistra světa v těžké váze a – převedeno na peníze – na vítěze čeká třináct milionů dolarů. Ty může získat buď olympijský vítěz z Londýna z roku 2012 Anthony Joshua z Británie, nebo Novozélanďan Joseph Parker.

zdroj: Reuters Anthony Joshua a Joseph Parker

Oba jsou to hromotluci. Joshua, který začal s boxem až v osmnácti letech, měří 198 cm a váží přes 110 kilogramů. Po olympijském triumfu přešel k profesionálům a loni v dubnu došel na vrchol, když technickým K. O. v jedenáctém kole porazil dlouhodobého vládce těžké váhy Vladimíra Klička z Ukrajiny. Získal tak tituly organizací IBF a WBA a jeho hvězda vyletěla nejvýš. Ve svém boxerském CV má 20 zápasů, všechny vyhrané a k tomu K. O., tedy před limitem.

Parker je o dva roky mladší, o pět centimetrů menší a stejně těžká hora svalů jako jeho anglický soupeř. S boxem začínal už ve dvanácti letech, kdy ho do ringu přivedla matka, ale do patnácti radši chodil na ryby než na trénink. Pak se to zlomilo. Teď má za sebou 24 zápasů, všechny vyhrané a z toho 18 K. O., a k tomu titul šampiona WBO.

Pro Novozélanďana bude zápas o to těžší, že ještě nikdy neboxoval před tak velkou návštěvou. "Když je tam tolik lidí, kteří hned reagují na to, jak se vám zrovna v ringu daří, tak je to docela náročné. Trvalo mi nějakou dobu, než jsem si na to zvykl," konstatoval anglický boxer, který už to zkusil třikrát, Parker bude mít v sobotu premiéru. "Bude to velký zážitek - stresující i ohromující," odhadl novozélandský boxer.

"Boj se vyhrává nebo ztrácí už v tréninkovém táboře, ale poslední krok jdete udělat až do ringu," řekl pro rádio BBC 5 live Joshua. Ten má za sebou zatím jedinou obhajobu svých titulů. A před sebou možná velkou smlouvu. Podle britského tisku mu má totiž Dana White, prezident bojových umění UFC, jenž se chce věnovat i boxu a v Cardiffu bude zápas sledovat, nabídnout spolupráci s garancí půl miliardy dolarů.

To by korespondovalo s Joshuovým prohlášením, že se chce stát prvním boxerským miliardářem. I když to se mu už asi nepodaří, protože jej předstihl Američan Floyd Maywather přezdívaný Money (Prachy).

Parker ve svých prohlášeních před zápasem často narážel na skleněnou bradu svého soupeře. O té se hovoří u boxerů, kteří byli knockoutováni, což se Joshuovi nestalo, ale v zápase s Kličkem byl poprvé počítán. "Jsem mladší, silnější a rychlejší," popsal Parker své přednosti.

Brit, který v říjnu v tréninkovém tempu porazil Carlose Takama, však zůstává v klidu. Přes silácká prohlášení z obou táborů je zřejmý respekt jednoho k druhému.

"Je nebezpečný," uznal Joshua. "Proti mně podá každý o třicet procent lepší výkon než obvykle," dodává s tím, že ví o soupeřových přednostech. "Je rychlý, ale mě netrefí - trefím ho já."

Jak to dopadne? To se uvidí v sobotu v ringu.

