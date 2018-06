Dostál: Mistrovství Evropy je pro mě mezistupeň ke světovému šampionátu

5. 6. 2018 15:18, autor: ČT sport

Josef Dostál bere evropský šampionát, který o víkendu uspořádá Bělehrad, jako krok na cestě k srpnovému MS. Až na něm by měl mít vrcholnou formu. Zatím jej potěšily výkony na Světovém poháru v Duisburgu.

autor: Šulová Kateřina, zdroj: ČTK Josef Dostál

Dostál v předchozích dvou letech kontinentální šampionát vynechal, protože dal přednost přípravě na vrchol sezony. V roce 2016 to byla olympiáda a loni MS v Račicích. I tentokrát je pro něj prioritou MS v Portugalsku.

"Tohle je pouze mezistupeň. Teď jsme trošku zabrousili do toho traťového tempa. Nicméně po mistrovství Evropy se vrátíme k základům, což znamená k trénování fyzičky, dlouhé vytrvalosti. A budeme tu vrcholnou formu směřovat přímo až na mistrovství světa," řekl.

I na SP v Duisburgu, kde vyhrál pětistovku, se cítil dobře. S trenérem Karlem Leštinou přípravu neupravovali. "Pamatuju si, že ještě pár dnů před samotným startem v Duisburgu jsme jeli ještě trénink, který mě bolel asi tak dvakrát víc než pak celé ty závody," líčil.

Na evropský šampionát by měl být připravený ještě lépe. "Teď jsme začali trochu víc ladit formu, tréninky jsou lehčí, takže překypujeme silou a energií. Takže na Evropě by se to snad mělo ukázat ještě v lepším světle než na tom svěťáku v Duisburgu," přemítal.

Pokud v Bělehradě foukne kanoistům do zad, jezdí se tam rychlé časy, připomněl Dostál. "To závodiště je specifické i tím, že tam není vratný kanál, což znamená, že rozjíždějící na start dělají vlny závodníkům. Což není úplně ideální," doplnil trojnásobný mistr světa.

V Bělehradě pojede Dostál olympijský kilometr, který mu na loňském MS vynesl bronz, i neolympijskou pětistovku, na níž je úřadujícím světovým šampionem.

