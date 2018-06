MČR ve sportovní gymnastice přivítala hala, kterou před dvěma lety otevřela Čáslavská

4. 6. 2018 14:22, autor: ČT sport

Mistrovství České republiky ve sportovní gymnastice proběhlo o víkendu v Černošicích. Jeho dějištěm byla Hala Věry Čáslavské, kterou naše legendární olympionička před dvěma lety sama otevřela.

Sportovní hala v Černošicích byla otevřena před dvěma lety Věrou Čáslavskou. Bývalá česká gymnastka se na výstavbě haly podílela činností pro veřejnou sbírku, která shromáždila veřejné prostředky.

Uspořádání domácího šampionátu na takovém místě přilákalo nejen naše aktivní gymnasty, ale také mnoho osobností minulosti. Medaile předávala například naše poslední mistryně světa Věra Černá. "Děvčata umí spoustu prvků, ale neumí využít zákony fyziky. Všechny jsou dobré, ale žádná ještě není nejlepší, " řekla bývalá gymnastka, která během své kariéry získala 63 medailí z vrcholných akcí.

Na Věru Čáslavskou v Černošicích zavzpomínaly i další legendy. "Vidím, že nás Věra pozvala tady do té haly. A já se chci na gymnastiku dívat pozitivně. Viděli jsme krásné výkony," podotkla Adolfína Tačová, účastnice letních olympijských her v letech 1960 a 1964.

Vítězi sobotních vícebojů se stali Aneta Holasová a Daniel Radovesnický. Oba se budou chystat na mistrovství Evropy, což snad nezkazí ani Radovesnického zranění z konce šestiboje, které ho pak nepustilo do finále na jednotlivých nářadích. "Zlomenina to není. Doufám, že to bude jednodušší a lehčí a že se dá brzo dohromady,"vysvětlil trenér Radovesnického Martin Tafl.

Ve velmi dobrém světle se představili také František Černý a Dominika Ponížilová, kteří ve finále na nářadích získali po třech zlatých medailích.

