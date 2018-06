SP ve veslování

Skifař Synek odstartoval sezonu vítězstvím, dvojka Podrazil s Helešicem byla druhá

3. 6. 2018 08:48, autor: ČT sport

Ondřej Synek nedal šanci svým soupeřům a v úvodním závodě Světového poháru v Bělehradě ve veslování si připsal po suverénním výkonu vítězství ve skifu. Skvělým způsobem tak načal osmnáctou profesionální sezonu. Dvojka bez kormidelníka Jakub Podrazil, Lukáš Helešic vstoupila do nového ročníku SP druhým místem.

autor: Šimánek Vít, zdroj: ČTK Ondřej Synek

Skifař Ondřej Synek v Bělehradě porazil druhého Romana Röösliho ze Švýcarska o 77 setin sekundy. Třetí skončil Němec Oliver Zeidler.

Pětinásobný mistr světa Synek začal finálovou jízdu tradičně pomaleji. Před prvním mezičasem na 500 metrech se posunul na druhé místo, které držel až do závěrečné čtvrtiny trati.

V čele jel Zeidler, kterého ale pětatřicetiletý český veslař předstihl a vybojoval první triumf ve Světovém poháru po téměř pěti letech. Zeidler nakonec tempo neudržel a klesl na třetí místo za Röösliho.

"S výhrou jsem spokojený, jsem na dobré cestě, ale celkově to byl rozpačitý víkend. V pátek tady bylo hrozné vedro a po ranní rozjížďce mě hrozně bolela hlava. Měl jsem střevní problémy a vedle toho jsem měl zřejmě úpal," řekl Synek.

V pátečním odpoledním čtvrtfinále jen s vypětím všech sil postoupil do semifinále. "A pak se to se mnou táhlo celý víkend. Byl jsem takový bez energie. Dnes to kvůli tomu nebylo tak suverénní, ale na druhou stranu to šlo relativně v pohodě," uvedl.

Trojnásobného olympijského medailistu potěšilo, že ho na pódium doprovodily nové tváře. "Na kiláku jsem tentokrát nedával obvyklé nástupy, ale nakonec to dobře dopadlo. Doufám, že si je šetřím do další části sezony," řekl Synek, který nebude za tři týdny startovat ve druhém závodě SP v Linci. Za měsíc se představí na regatě Holland Beker v Amsterodamu.

Podrazil s Helešicem byli druzí, závod si pochvalovali

Čeští reprezentanti Podrazil s Helešicem v Srbsku nestačili pouze na chorvatské bratry Valentina a Martina Sinkoviče a připsali si nejlepší výsledek v SP v kariéře. Na stupně vítězů vystoupili v seriálu potřetí, loni byli dvakrát třetí.

Podrazil s Helešicem do finálového závodu výborně odstartovali, na pětistovce byli jen o setinu sekundy pomalejší než Sinkovičové. Chorvati si následně vypracovali malý náskok, který udrželi i přes nástup české dvojice v závěru až do cíle.

"Závod se nám podařil od prvního tempa. Upevnili jsme si druhou pozici od startu, snažili se ji zlepšit a zároveň si udržet odstup od dotírajících soupeřů," uvedl Helešic.

Veslařům pražské Dukly se podařilo splnit i taktický cíl ušetřit v první polovině trati co nejvíce sil. "Po skvělém nástupu v půlce trati jsme zase o kousek poodskočili soupeřům a snažili jsme se přiblížit vedoucím Chorvatům. Bohužel nám chybělo půl lodě," litoval Helešic.

Svěřenci trenéra Milana Dolečka staršího si před sezonou vyměnili pozice v posádce a nově je veslovodem Podrazil. "Spousta lidí mi nedůvěřovala a myslela si, že na to nemám. Mě to ale nezajímalo a věděl jsem, že trenér dělá správné rozhodnutí," řekl Podrazil.

Uvědomují si, že je teprve začátek sezony. "Máme teď dobrou motivaci pro příští závod a zároveň skvělý feedback, že jdeme správným směrem," těšilo Helešice. "Čeká nás ještě spousta práce a směrem k mistrovství světa je pořád co zlepšovat," dodal Podrazil po třetím medailovém umístění posádky v SP. Loni byli dvakrát třetí.

První díl Světového poháru ve veslování v Bělehradě: Muži: Skif: 1. Synek (ČR) 6:44,82, 2. Röösli (Švýc.) 6:45,59, 3. Zeidler (Něm.) 6:46,23. Dvojskif: 1. Nemeravičius, Ritter (Lit.) 6:08,29. Dvojskif lehkých vah: 1. Kowalski, Jankowski (Pol.) 6:13,04, ...finále B: 1. Vraštil, Šimánek (ČR) 6:20,67. Dvojka bez korm.: 1. V. Sinkovič, M. Sinkovič (Chorv.) 6:19,37, 2. Podrazil, Helešic (ČR) 6:20,99. Párová čtyřka: 1. Británie 5:38,86, ...finále B: 2. ČR (Cincibuch, Viktora, Vetešník, Kopáč) 5:52,54. Čtyřka bez korm.: 1. Nizozemsko 5:51,05, ...finále C: 3. ČR (Klang, Melichar, Potůček, Pilc) 6:27,30. Osma: 1. Německo 5:24,91. Ženy: Skif: 1. Gmelinová (Švýc.) 07:22,78, ...finále B: 4. Fleissnerová (ČR) 7:28,54. Dvojskif: 1. De Jongová, Scheenaardová (Niz.) 6:47,69. Dvojskif lehkých vah: 1. Keijserová, Paulisová (Niz.) 6:49,27. Dvojka bez korm.: 1. Filmerová, Janssensová (Kan.) 6:58,88. Párová čtyřka: 1. Nizozemsko 6:14,31. Čtyřka bez korm.: 1. Nizozemsko 6:27,36. Osma: 1. Nizozemsko 6:07,22.

