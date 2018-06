Spilková při premiéře na US Open neprošla cutem

Velikost textu:

2. 6. 2018 19:15, autor: ČT sport

Golfistka Klára Spilková při premiéře na majoru US Open neprošla cutem. V turnaji na hřišti Shoal Creek v Alabamě dohrávala druhé kolo kvůli pátečnímu dešti až dnes a se skóre +6 obsadí dělené 79. místo.

autor: Němeček Pavel, zdroj: ČTK Klára Spilková

První den zahrála Spilková 75 ran a stejný výsledek zapsala i po druhé osmnáctce. Tu měla rozdělenou do dvou dnů. V pátek kvůli dešti odehrála jen polovinu kola a druhou dohrávala dnes ráno místního času. Za postupem zaostala o dvě rány.

"Nechala jsem na hřišti vše, co jsem mohla. Hřiště bylo hodně náročně postavené, hlavně pin pozice. Pár patů tam sice spadlo, ale nakonec to nevyšlo podle představ," uvedla Spilková. "Jinak to byl moc fajn týden a jsem ráda, že jsem si mohla zahrát turnaj kategorie major. Byla to obrovská zkušenost."

Po třech týdnech na turnajích v USA se třetí žena evropské série LET vrací domů. Po odpočinku se bude připravovat na další americký major, KPMG Women's PGA Championship, který ji čeká od 29. června v Illinois.

V čele US Open se drží Australanka Sarah Jane Smithová s deseti ranami pod par a náskokem tří ran před Thajkou Arijou Džutanuganovou.

Jméno: Váš e-mail: E-mail příjemce: Předmět: Text: Pro kontrolu napište číslo tři: