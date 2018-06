Před týdnem ležel na kapačkách, teď má Přindiš dvě medaile

2. 6. 2018 18:17, autor: ČT sport

Před pár dny se nemohl téměř hnout a nevěřil, že bude moci na evropském šampionátu v Praze startovat. Teď má kajakář Vít Přindiš dvě medaile – stříbro ze závodu jednotlivců a zlato ze závodu hlídek. Záda, která si před týdnem zablokoval při rozcvičování, vydržela sobotní závodní zátěž bez problémů.

autor: Vít Šimánek, zdroj: ČTK Jiří Prskavec

Po individuálním závodě si oddechl. "Celá ta cesta mistrovstvím se mi povedla tak, jak jsem chtěl. Kvalifikaci první jízdou na pohodu, dobré semifinále a pak to nejlepší ve finále. Jsem spokojený," pochvaloval si devětadvacetiletý kajakář.

Před týdnem přitom svůj start v Troji neviděl moc příznivě. "Já jsem v sobotu ležel na zádech, měl jsem problém zvednout nohu, dojít si pro pití. Moje slečna mě obsluhovala. Když jsem ležel na kapačce a někdo by mi řekl, že budu mít medaili, vysmál bych se mu. Pro mě to byla utopická myšlenka," přiznal. Před šampionátem nikdy podobné lapálie nezažil. Když se mu to minulý týden ve středu stalo, nevěděl, jestli o mistrovství Evropy nepřijde. Nakonec jeho záda závody zvládla. "Dobrý, dobrý. Já jsem před každou jízdou cvičil," řekl.

Záda vůbec necítil, ani na ně před finálovou jízdou nemyslel. Při průjezdech branek mohl jít do poloh, které potřeboval. "Když jsem začínal trénovat naplno dva tři dny před mistrovstvím Evropy, věděl jsem, že do toho musím jít naplno. Že nemůžu nedělat záklony, navíc na tak těžké trati, kde člověk opravdu musel jet dost často na hlavu a těsně. Musel jsem doufat, že to vydrží," vysvětloval.

A nakonec stejně jako na podzim na mistrovství světa v Pau stál na stupních vítězů s parťákem z české reprezentace. Tehdy zlatého Ondřeje Tunku tentokrát vystřídal bronzový Jiří Prskavec. Ten zase vyhrál v roce 2014 ME, na kterém byl Přindiš rovněž druhý. "V současné konkurenci být tam ve dvou je vždycky skvělé. Akorát ten první mohl být někdo jiný," poznamenal s úsměvem Přindiš. Na mistrovství světa byl nyní vítězný Slovinec Kauzer třetí.

Českému kajakáři pomohla i podpora zaplněných tribun na vltavském břehu u trojského kanálu. "Přesně si vybavuju ten moment, kdy jsem jel z pravé do levé protivody nad mostem. Byl jsem už docela hotový a slyšel jsem ten neskutečný rachot. Docela mě to nabudilo a ještě jsem zabral o to víc. Fanoušci byli úžasní, neskutečná atmosféra," pochvaloval si.

Je rád, že má pro letošek splněno. "Ze mě spadl ten obrovský kámen, že už mám nějaký úspěch letos a nemusím nikomu dokazovat, že musím něco zajet. Připravoval jsem se na to od loňského září, co to šlo. A druhý cíl je mistrovství světa. Chci trochu vypustit svěťáky a připravit se na svět," dodal Přindiš.

