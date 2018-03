SP v moderním pětiboji

Vlach se při premiéře ve Světovém poháru neztratil, dominoval I Či-hun

30. 3. 2018 17:30, autor: ČT sport

Velmi slušný debut mezi elitou moderního pětiboje má za sebou Martin Vlach. Dvacetiletý talent se v Los Angeles blýskl nejlepším výkonem v závěrečné kombinované disciplíně, poskočil o jedenáct příček a obsadil 21. místo. Druhý z Čechů Marek Grycz skončil v městě andělů na 35. pozici. Z nečekaného vítězství se radoval Korejec I Či-hun.

autor: Doležal Michal, zdroj: ČTK Moderní pětibojař Martin Vlach

"Být na prvním svěťáku ve finále, skončit kolem dvacítky a vyhrát kombi, to je opravdu skvělý výsledek," chválil kouč Jakub Kučera svého svěřence, trojnásobného medailistu z loňského mistrovství Evropy juniorů. "Jeho výkon byl podle mě absolutně mimo to, o čem snil. Poslední disciplínu dal navíc v absolutním českém rekordu. Takhle rychle to nikdy nezvládl ani David Svoboda, ani Honza Kuf," dodal spokojený Kučera.

Oba reprezentanti ztratili v šermu. "Právě tam je rozdíl mezi juniorskou a seniorskou výkonností největší, což se i tady potvrdilo. Ale byla to pro kluky obrovská zkušenost, šermovat s takovými soupeři. Podobnou úroveň nezažili u juniorů ani vzdáleně. Jsem si jistý, že oba půjdou ještě nahoru," zakončil Kučera.

Šampion I Či-hun byl před začátkem SP v Los Angeles až 21. nasazeným, ale počínal si naprosto suverénně. Zazářil především v parkuru, kde získal maximální počet 300 bodů a v konečném součtu vyhrál o 22 bodů před Maďarem Bence Demeterem.

Závod SP v moderním pětiboji v Los Angeles: Muži: 1. I Či-hun (Korea) 1468, 2. Demeter 1446, 3. Szép (oba Maď.) 1445, ...21. Vlach 1395, 35. Grycz (oba ČR) 1349. Ženy: 1. Gubajdullinová (Rus.) 1359, 2. Soterová (It.) 1352, 3. Alekszejevová (Maď.) 1341.

