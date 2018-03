Turnaj kandidátů

Caruana to dokázal. Vyhrál poslední partii a vyzve fenomenálního Carlsena

28. 3. 2018 13:02, autor: ČT sport

Bylo to velké drama až do úplného závěru. O vyzyvateli mistra světa v šachu Magnuse Carlsena se rozhodovalo v poslední partii. Turnaj kandidátů v Berlíně vyhrál pětadvacetiletý Američan Fabiano Caruana a s norským šampionem se utká o titul letos v listopadu.

zdroj: ČTK/DPA Fabiano Caruana

Na turnaji v německé metropoli se střetlo osm šachistů každý s každým dvakrát. Caruana si zajistil právo vyzvat Carlsena výhrou v poslední 14. partii nad Rusem Alexandrem Griščukem.

V celkovém pořadí měl devět bodů, Ázerbájdžánec Šachrjar Mamedjarov a Rus Sergej Karjakin na děleném druhém místě osm. Karjakin vyhrál Turnaj kandidátů v roce 2016 a s Carlsenem pak prohrál až v tie-breaku.

"Když jsem šel na poslední kolo, vůbec jsem nevěděl, co mám čekat. Dopadlo to nejlíp, jak mohlo. Po prohře s Karjakinem jsem si už myslel, že nemám turnaj ve svých rukou. Nějak mi to ale pomohlo se koncentrovat, nebyl jsem tak ve stresu a nakonec se všechno v dobré obrátilo. Výsledek je perfektní, jsem moc šťastný," prohlásil po svém životním úspěchu Caruana.

Norský fenomén drží titul od roku 2013. Proti Caruanovi ho bude hájit od 9. do 28. listopadu v Londýně.

