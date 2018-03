Zásadní průlom? Státy neplnící antidopingová pravidla musejí oželet vrcholné akce

27. 3. 2018 14:59, autor: ČT sport

Už to nebude jen doporučení, ale jasný zákaz. V zemích, které neplní antidopingový kodex Světové antidopingové agentury WADA, se nebudou pořádat vrcholné sportovní akce, jako jsou evropské a světové šampionáty, závody Světového poháru nebo jiné významné regionální soutěže jako Hry Commonwealthu. První seznam států bude zveřejněn 1. dubna.

Jisté je zatím Rusko, které do té doby nestihne nároky WADA splnit. Na seznamu mohou být ale i další státy. "Kdo tam bude dál, nevíme. Nemůžu předcházet tomu rozhodnutí. Ten seznam neznám, nebyli jsme informováni dopředu," řekl Michal Polák z Antidopingového výboru ČR, který se minulý týden zúčastnil sympozia WADA v Lausanne.

Rozhodnutí zakázat přidělování velkých akcí do problematických zemí vítá. "Já si myslím, že to je zásadní průlom, protože to doporučení Mezinárodního olympijského výboru, jak se ukázalo, úplně nefungovalo. Teď by to mělo být taxativně stanoveno, aby státy, které neplní antidopingový kodex, byly nějakým způsobem potrestány," uvedl.

Doporučení MOV nerespektovala mimo jiné Mezinárodní biatlonová unie (IBU), která přidělila finále Světového poháru ruské Ťumeni. Český tým závody na protest proti ruskému dopingu bojkotoval.

Zákaz nebude platit zpětně

Obecně bude platit pravidlo, že pokud je už nějaká akce přidělena, může se uskutečnit bez ohledu na to, že daná země bude figurovat na "černé listině".

Týká se to například letošního fotbalového mistrovství světa v Rusku. Tam ale bude mít dopingové kontroly na starost mezinárodní fotbalová federace FIFA, ruští pořadatelé do procesu vůbec nebudou zapojeni. Komisaři FIFA budou odebírat hráčům vzorky, které budou letecky posílány na testování do jiné evropské laboratoře, pravděpodobně do Lausanne.

Seznam zemí se bude každoročně prověřovat. Po splnění podmínek z něj některé státy mohou být vyřazeny, naopak jiné mohou být doplněny. Zpětně se nebudou sankce uplatňovat ani v následujícím období. Pokud se nějaký stát dostane na "černou listinu" až po přidělení akce, bude ji moci uspořádat.

Současný kodex WADA je platný do roku 2020. V listopadu 2019 se budou schvalovat nová pravidla, která budou účinná od roku 2021.

