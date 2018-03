Judistické ME v Česku? Vláda dala garanci, svaz tak může kandidovat

21. 3. 2018 11:20, autor: ČT sport

Možnost, že by se v České republice konalo mistrovství Evropy v judu v roce 2020, případně 21, se o něco přiblížila. Vláda schválila finanční podporu ve výši 45,5 milionu korun, a svaz se tak může ucházet o pořádání.

autor: Federico Pestellini, zdroj: ČTK/imago sportfotodienst Lukáš Krpálek

Právě garance vlády byla hlavní podmínkou pro podání kandidatury pro rok 2020. O hostiteli se rozhodne na konci dubna na evropském šampionátu v Tel Avivu.

"Na základě garance vlády se můžeme přihlásit do výběrového řízení. Byl to klíčový krok, bez toho bychom se nemohli přihlásit. Nyní věřím, že tu kandidaturu vyhrajeme. Jsem velmi šťastný a spokojený a chtěl bych poděkovat ministerstvu (školství mládeže a tělovýchovy) a vládě, že se takhle postavily ke sportu," řekl předseda Českého svazu juda Jiří Dolejš.

Nejvážnější konkurencí mezi ostatními kandidáty by mělo být Rumunsko, odkud pochází předseda světového juda Marius Vizer. "Pak by tam měli být Srbové. Uvažovali o tom i Rusové, ale pak to stáhli. Myslím si, že se bude rozhodovat mezi námi a Rumuny," uvedl Dolejš.

Financování ze strany ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy bude rozloženo na roky 2019 a 2020, přičemž většina spadá do roku 2020. V případě, že by kandidatura pro rok 2020 neuspěla a podávala by se další na rok 2021, podpora by se o rok posunula. Zbylé náklady zajistí Český svaz juda z příjmů od národních federací účastnících se mistrovství, partnerů a z vlastních zdrojů. Šampionát má stát celkem 66,5 milionu korun.

"Realizace této významné sportovní události v Praze se určitě pozitivně promítne v návštěvnosti akce zahraničními turisty. Rovněž s ohledem na úspěchy našich reprezentantů v posledních letech předpokládáme velký zájem české sportovní veřejnosti a v neposlední řadě zvýšení popularity juda," vysvětlil udělení podpory ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga.

Šampionát v roce 2020 by se konal v pražské O2 Areně jako poslední velká judistická akce před olympijskými hrami v Tokiu. Nejlepší český judista historie Lukáš Krpálek by tak mohl formu na obhajobu zlaté medaile ladit v domácím prostředí. "Doufám, že to vyjde a mistrovství Evropy, o které žádáme, v Praze skutečně bude. A že se tu ukážu v tom nejlepším světle," řekl Krpálek. "Naši fanoušci jsou skvělí a zasloužili by si to," dodal.

Česko dosud hostilo evropský šampionát jen v roce 1991. Od té doby Praha pořádá Evropský pohár, v němž se každý rok střídá mužská a ženská kategorie.

