Jen Ondra a Holeček? České horolezectví odtajňuje i další jména

20. 3. 2018 17:30, autor: ČT sport

Horolezecký svět dobře zná česká jména jako Adam Ondra v rámci sportovního lezení a Marek Holeček v kategorii alpinismus, ale postupně se učí i další. V minulém kalendářním roce se blýskla dvojice Tereza Svobodová a Petra Růžičková, které si připsaly české ocenění Výstup roku 2017. Dokazují tím, že české horolezectví skrývá i další naděje, které by se mohly v budoucnu zviditelnit.

autor: Pavel Blažek, zdroj: Media & Schedule Adam Ondra

Ocenění Výstup roku 2017 Českého horolezeckého svazu dostaly Petra Růžičková a Tereza Svobodová za zdolání cesty Rock Empire v Jordánsku. Zajímavostí je fakt, že výstup navrtali čeští horolezci před několika lety, což zapůsobilo na horolezkyně jako správná motivace. "Napadlo nás, že když tam jedeme, tak zkusíme českou cestu. Byla to pro nás výzva. Obtížnost byla na hranici toho, co bychom mohly zvládnout," uvedla Svobodová.

Vysoký jordánský masiv představoval těžkou překážku a sehranost horolezkyň je v takových případech důležitá. Češky však překvapily tím, že se jednalo o jejich první společný výstup. "My s Terkou jsme úplně sehrané nebyly, protože to byla naše první cesta, kterou jsme spolu lezly. Bylo to napětí, jestli to spolu zvládneme. Ale myslím si, že to bylo skvělé a byla jsem mile překvapená," řekla ke spolupráci Růžičková.

Udílení cen je podobně jako u ostatních anket hodně individuální, což potvrzuje i vedoucí reprezentace juniorů ČR Stanislav Mitáč. "Je to obtížné. Je těžké říct, jaká horolezecká disciplína je víc. Pak se to poměřuje i podle toho, čeho si všimne zahraničí a svět. Na horolezeckých výkonech je kouzelné to, že oproti ostatním sportům není v lezení žádný rozhodčí," ozřejmil Mitáč.

"Není tam nikdo, kdo vás kontroluje, jestli jste tam skutečně byl, jakým stylem výstup probíhal. To se mi na lezení líbí, že je tam velký nárok na komunitu, důvěru a na druhou stranu je zase nárok na lezce, aby sám byl schopen kriticky se zhodnotit a posoudit, jak to bylo obtížné, protože tam je sám, obzvlášť v horách. Z tohoto pohledu je to unikátní," dodal Mitáč.

Zajímavý pohled na posuzování obtížnosti jednotlivých výstupů ale nabídla Svobodová. Ta si nevšímá ani tak úrovně obtížnosti, ale oslovuje ji spíše samotná vášeň pro horolezectví a mezi výkony prakticky nerozlišuje. Dobře to ilustruje právě na dvou nejznámějších českých zástupcích, kteří se také pyšní stejným oceněním ve svých kategoriích jako zmíněné horolezkyně.

"U Adama Ondry bylo krásné pozorovat ten proces lezení, jak tím žije. Máru Holečka znám také docela dobře. Tito lidé, kteří dělají odlišné věci ve stejném sportu, jsou pro to strašně nadšení a člověk vidí jejich vášeň," řekla Svobodová.

"I když se každý ubírá trochu jiným směrem, tak není potřeba soudit, který z těch výstupů roku je lepší, a proto je skvělé, že máme víc kategorií. Nedá se to hodit do jednoho pytle a říct: 'Tohle bylo lepší než tohle.' Tohle bylo prostě jiné a stejně krásně ocenitelné," uzavřela Svobodová.

