Praha bude v létě hostit unikátní triatlonový závod. Je to jedinečná přílžitost, láká Vabroušek

19. 3. 2018 16:26, autor: ono

Čtvrtý ročník triatlonového závodu v Praze, který se v sobotu 28. července podruhé uskuteční pod názvem Ford Challenge Prague, by podle organizátorů měl naplnit kapacitu 1500 účastníků. Loňský ročník v české metropoli dohromady absolvovalo přes tisíc závodníků. "Je to pro nás velký závazek, protože když se vám první rok něco povede a musíte to zopakovat další rok, je to velká výzva," řekl ředitel závodu Tomáš Vrzák. Na podnik se těší i mnohonásobný mistr republiky Petr Vabroušek.