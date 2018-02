Kejval si vysloužil místo v MOV, stal se jeho 100. členem

Velikost textu:

7. 2. 2018 07:50, autor: ČT sport

Prestižní místo v Mezinárodním olympijském výboru si vysloužil předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval. Padesátiletý funkcionář se tak stal stým členem MOV pléna a sedmým českým či československým.

autor: Michal Kamaryt, zdroj: ČTK Jiří Kejval, předseda ČOV při nominaci na ZOH

Poprvé byl Kejval nominován loni v srpnu a o jeho přijetí do MOV se mělo hlasovat na zářijovém zasedání v Limě. Tehdy však kandidaturu na poslední chvíli odložil kvůli anonymnímu dopisu souvisejícímu s dotační kauzou v českém sportu, který přišel do sídla MOV.

Anonym označoval Český olympijský výbor a jeho představitele za aktéry kauzy s ovlivňováním sportovních dotací a naznačoval, že budou obviněni. Kejval se proto rozhodl svou kandidaturu pozastavit a nejdříve situaci zástupcům MOV důkladně objasnit.

Nyní bývalý reprezentant ve veslování kandidoval znovu a v Pchjongčchangu, kde v pátek začnou zimní olympijské hry, ho delegáti v tajné volbě zvolili. Kejval dostal hlas od 73 z 84 hlasujících a stal se stým členem MOV. Plénum může mít maximálně 115 členů.

"Je to velký krok pro český sport, konečně po delší době opět máme ve vrcholném sportovním orgánu zástupce. Hodně za to ale vděčím Romanu Kumpoštovi, který dlouhé roky pracuje intenzivně na české sportovní diplomacii v zahraničí a má na tom lví podíl," uvedl Kejval s odkazem na místopředsedu ČOV, který má na starosti mezinárodní vztahy.

Kejval je předsedou Českého olympijského výboru od roku 2012. Podepsal se například pod projekt olympijských parků, respektive festivalů, kterými se inspirovaly i zahraniční olympijské výbory. "Teď už jsou ve třech zemích, kromě nás i ve Francii a Slovinsku. V létě poté minimálně v devíti. Myslím si, že mi i to pomohlo se dostat do MOV," řekl Kejval.

Během svého působení ale několikrát i významně zpochybnil možnou existenci dopingového systému v Československu za doby normalizace. "Na sportovce, kteří nikdy neměli pozitivní dopingový nález, se hledí jako na podezřelé. Jsou zostuzováni, aniž by jim kdykoli bylo prokázáno, že se něčím provinili. V 80. letech jsem patřil do veslařské reprezentace a u ničeho takového jsem opravdu nikdy nebyl. Můžu říct, že jsme o tom hovořili s mými kolegy a kamarády veslaři tisíckrát. A já nevěřím, že by někdo z nich nějaké drogy bral," prohlásil Kejval v roce 2015.

Před Evropskými hrami v Baku v roce 2015 zároveň Kejval odmítl kritiku ázerbájdžánského režimu ze strany lidskoprávních organizací. "Sport má něco, co lidé z lidskoprávních organizací ani politici nechápou. Pro mladou generaci má úžasné příběhy a leadership (vůdcovství) od světových sportovců. Je ale nepřesvědčíte. Oni na takové akci nikdy nebyli a nechápou, o čem mluvím," řekl Kejval.

Poslední stálou českou členkou MOV byla sedminásobná olympijská vítězka ve sportovní gymnastice Věra Čáslavská, která v roce 2001 rezignovala ze zdravotních důvodů. V MOV zasedal také oštěpař Jan Železný, kterému osmiletý mandát v komisi sportovců vypršel v roce 2012.

Místopředsedou MOV byl znovu zvolen Číňan Jü Caj-čching, který tuto funkci zastává již od roku 2008. Novým členem výkonného výboru se stal Srb Nenad Lalovič. Šéf světové zápasnické federace nahradil Tchajwance Wu Ching-kua, který loni v listopadu odstoupil z čela Mezinárodní asociace amatérského boxu. Předtím byl v AIBA suspendován kvůli porušování stanov a manažerským chybám.

Jméno: Váš e-mail: E-mail příjemce: Předmět: Text: Pro kontrolu napište číslo sedm: