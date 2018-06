Rozhodčí Královec nechal Neuera třikrát rozcvičovat. Dostane se německý brankář do Ruska?

3. 6. 2018 13:20, autor: Vít Chalupa

Oficiální zápas nechytal 259 dnů, 599 dnů nestál v brance německé fotbalové reprezentace. Manuel Neuer se vrátil po komplikovaném zranění nártu levé nohy. Vrátil se tak, aby si (snad) ještě zajistil letenku na mistrovství světa do Ruska, na kterém bude jeho tým obhajovat titul z Brazílie 2014. "Vezmu ho, ale musí odchytat do zúžení kádru aspoň jeden zápas," stanovil jasnou podmínku kouč německého národního týmu Joachim Löw.

autor: Frank Hoermann/SVEN SIMON, zdroj: ČTK/DPA Manuel Neuer

Nestačilo mu však, že Neuer nastoupil v týdnu do přípravného, modelového utkání v rámci soustředění v severní Itálii proti německé reprezentaci do 20 let. Löw chtěl oficiální utkání. Jedinou možností se tak stal sobotní duel v rakouském Klagenfurtu proti domácí reprezentaci. Jenže…

Nejen Neuer, ale i Löw a vlastně i skoro celé Německo se hodinu a čtyřicet minut strachovali, jestli brankář bude moct nastoupit. Půl hodiny před oficiálním výkopem padaly na plochu Wörthersee-Stadionu kroupy, následovala průtrž mračen a další vydatný déšť. Český rozhodčí Pavel Královec nejprve posunul začátek utkání o půl hodiny, pak o další a nakonec celkem o onu hodinu a čtyřicet minut. Hráči se dvakrát rozcvičovali a také vraceli promočení do kabin.

Vyšel až třetí pokus a Německo si "oddychlo". "Neuer chytá," hlásaly okamžitě titulky zpravodajských serverů. Z německého hlediska šlo o zápas s jedinou otázkou: Jak je na tom zdravotně a výkonnostně Manuel Neuer?

Zdravotní neduhy nebo problémy nebyly na Neuerovi viditelné. Výkonnostní zpočátku ano. Ve 13. minutě "začal" špatnou rozehrávkou, o tři minuty později přidal první skutečný zákrok, ale bylo vidět, že po devíti měsících bez fotbalu chybí jistota, která z něj dělala nejlepšího gólmana světa. Po půlhodině předvedl Neuer, že se vrací, během dvou minut předvedl dvě parády, nejprve skvěle vytěsnil vleže pravou rukou míč mířící do branky, pár sekund na to chytil ránu z šesti metrů.

Druhý poločas posledního přípravného utkání před pondělním zúžením nominace ze současných 30 na 23 hráčů Němcům nevyšel. Dostali dva góly zblízka, první po překvapivě přetaženém rohu na zadní tyč, kdy neměl Neuer šanci proti dělovce Hintereggera z voleje. Schöpfovu přízemní střelu však viděl a mohl ji paralyzovat. Do Klagenfurtu se kvůli jedinému brankáři sjely televizní štáby z celého Německa, desítky fotografů a stovky reportérů. Také z Jižní Koreje, soupeře Německa v základní skupině MS v Rusku, ale též z Japonska či Turecka.

Vždyť Neuer chytal naposledy za reprezentaci 11. října 2016 doma proti Severnímu Irsku (2:0), v Bundeslize 16. září 2017 doma proti Mohuči (4:0). Dorazila také skoro polovina obyvatel z vesničky Micheldorf, která leží jen 43 kilometrů od Wörthersee-Stadionu a žije v ní tisíc lidí. A přestože to jsou Rakušané, fandili Neuerovi. Právě z Micheldorfu totiž pochází Neuerova manželka Nina, kterou si loni vzal.

Pro Němce jde o nejdelší sérii bez vítězství od roku 1987, kdy stejně jako nyní v pěti po sobě jdoucích utkáních nevyhráli. Také tenkrát šlo však pouze o přípravné duely. Po remízách v Anglii, s Francií a Španělskem a porážce doma s Brazílií přišla nyní prohra v Rakousku. Naopak domácí se z výhry nad tradičním a nejprestižnějším soupeřem radovali po 32 letech.

Trenér Němců Löw ocenil nejen svého kolegu na lavičce soupeřů Franka Fodu, ale objasnil příčiny německé porážky 1:2. "Nejdříve musím pogratulovat Rakousku k vítězství. Pro Fodu je to velmi dobrý start, pět vítězství v pěti zápasech," pravil Löw na adresu německého kouče na lavičce sousedů z Rakouska a také svého bývalého svěřence. Ti dva se spolu potkali v polovině devadesátých let v bundesligovém Stuttgartu.

"Nezlobím se kvůli té porážce, ale více se zlobím ze způsobu, jak jsme prohráli. Prohru jsme si zapříčinili sami," zlobil se naoko před médii Löw. "Po našem vedení jsme měli zápas velmi dobře pod kontrolou. Ale už před přestávkou, ale hlavně prvních dvacet minut po ní, jsme se vůbec nevěnovali hře. Měli jsme příliš mnoho ztrát míče, na naše poměry až extrémně moc. Tím jsme Rakušany sami vrátili do hry."

Löw však ze série pěti utkání bez výhry nedělal vědu a řekl: "Pro nás nejde o nezvyklou situaci v přípravě. Máme ještě dva týdny a vím, že po nich uvidíme úplně jiný tým."

Löw odmítl hodnotit jednotlivé hráče s jedinou výjimkou: "Pro Manuela Neuera to byl po tak dlouhé době velmi dobrý comeback a může být spokojený. Po zápase neměl se zraněnou nohou žádné problémy, což je důležité. Líbilo se mi, jak vyřešil určité situace, měl rychlé reakce, byl to prostě on, herní přestávka na něm nebyla vidět. Jsem absolutně spokojený, co jsem od Manuela viděl v určitých situací," zhodnotil Löw svého gólmana Neuera.

Na to, jestli ho zařadí mezi tři brankáře, si však musí všichni počkat nejpozději do pondělního poledne, kdy je uzávěrka konečných nominací na šampionát.

