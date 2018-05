SKUPINA A

Další výhra, nula a čtvrtfinále na dosah. Češi rozebrali Francii na prvočinitele

13. 5. 2018 15:43, autor: Pavel Jahoda

Začali skvěle a v dominantním výkonu pokračovali až do konce. Čeští hokejisté v šestém vystoupení na mistrovství světa rozdrtili výběr Francie 6:0 a potvrdili, že se jim proti tomuto soupeři na šampionátech daří. Národní tým je po výhře blízko postupu do čtvrtfinále. Hvězdami utkání se stali David Pastrňák a Roman Horák, kteří zaznamenali dvě branky.

autor: Grigory Dukor, zdroj: REUTERS Čeští hokejisté se radují z gólu v síti Francie

Hrát na mistrovství světa proti Francii, rovná se pro českou reprezentaci radost z výhry. Platilo to před tímto šampionátem a bude to platit i po něm. Národní tým navíc tentokrát Les Bleus přejel rozdílem několika tříd.

Za vše mluví pohled do statistik střel na branku. Češi vyprodukovali hned 55 pokusů, zatím Francouzi pouhopouhých 10 a ve třetí části ohrozili gólmana Davida Ritticha, jenž se opět protočil s Pavlem Francouzem, jen jednou.

V té době už bylo ale o výsledku dávno rozhodnuto. Devátý triumf v řadě na MS proti Francii zajistila už v úvodní třetině první lajna Pastrňák – Krejčí – Jaškin, která rozjela opět svá kouzla a postarala se o tři trefy. Na rozdíl od předchozího zápasu s Běloruskem národní tým následně nepovolil a přidal další góly, které si do statistik připsal Roman Horák a Martin Nečas.

Národní tým navíc potvrdil zlepšenou práci v obraně a podruhé za sebou udržel čisté konto. "Zápas mi přišel trošku až nedůstojný. Francouzi předem věděli, že už jsou zachránění, a utkání vypustili. Nebo jsme my hráli tak dobře. To je spíš otázka na Pepu Jandače, ať to zhodnotí on," řekl Rittich.

"Měli jsme dobrý nástup a hodně střel. Bylo to lepší než proti Bělorusku, měli jsme chuť. Bylo to bezproblémové vítězství. Druhá nula za sebou je potěšující, na druhou stranu musím říct, že Bělorusko ani Francie nás nijak neprověřili, takže i tím, že jsme rychle vedli, rozhodli v prvních třetinách, tak se to pak dohrávalo," uznal kouč Josef Jandač.

Češi se díky vítězství přiblížili jistotě čtvrtfinále, kterou by jim už večer mohli dát Švédové, pokud porazí v základní hrací době Švýcarsko.

Češi za pátou výhrou na letošním turnaji vyrazili velmi brzy. Už ve čtvrté minutě se dostal po vyhraném buly Davida Krejčího ke střele David Pastrňák a odstartoval jízdu první lajny v úvodní dvacetiminutovce.

Jen o chvíli později totiž znovu Pastrňák využil přiťuknutí druhého parťáka z formace, Dmitrije Jaškina, zavezl si puk mezi kruhy a propálil brankáře podruhé. A sám Jaškin v patnácté minutě využil otevřené obrany bezmocných Francouzů a zamířil přesně k tyči.

Národní tým nepolevil ani po změně stran, spíše nadále utahoval kohoutky a Francie byla vůbec ráda, když se dostala k nějakému útoku. Blízko další brance byli brzy Jaškin či Libor Šulák, který orazítkoval břevno.

Dalším střelcem se stal ale někdo jiný. Roman Horák při přesilové hře ve dvaadvacáté minutě šikovně tečoval nepovedenou střelou Dominika Kubalíka a červené světlo se za francouzskou brankou rozsvítilo počtvrté.

Šestadvacetiletý útočník se navíc dočkal ještě jednoho gólu. Pomohl mu k němu především Filip Chytil, který zápas nedohrál kvůli nárazu na mantinel. Mladý útočník v té době ale ještě byl schopný hrát a krásně se uvolnil kolem tří bránících hráčů. Následně trefil brankovou konstrukci, od které se puk odrazil k Horákovi a ten ho doklepl do odkryté svatyně.

"Jsem za dva góly samozřejmě rád. Moc práce tady spočívá v něčem jiném, ale byl jsem dvakrát na správném místě a propadlo to tam," řekl Horák.

Po pátém gólu to vzdal brankář Ronan Quemener, jehož nahradil Sebastian Ylonen a i on se musel ohánět, jelikož Češi pokračovali v obrovském tlaku ve zbytku druhé i třetí části.

V té už Francie rezignovala a za celých dvacet minut prověřila Ritticha jen jednou střelou. Jinak to byli Češi, kdo si připisoval šanci za šancí. Tutovky zazdil Roman Červenka, Radek Faksa, Tomáš Hyka či Michal Moravčík.

Jediným hráčem, který dokázal překonat Ylonena, se tak stal Martin Nečas, jenž si v jednapadesáté minutě nabruslil mezi kruhy a završil českou kanonádu. "Ukázali jsme, že tým je silný, ta kvalita tady prostě je a projevilo se to," dodal Horák.

ČR - Francie 6:0 (3:0, 2:0, 1:0) Branky a nahrávky: 4. Pastrňák (Krejčí), 8. Pastrňák (Jaškin), 15. Jaškin (Krejčík), 22. Horák (D. Kubalík, Šulák), 28. Horák (Chytil, Sklenička), 51. Nečas (Krejčík, Polášek). Rozhodčí: Kubuš (SR), Öhlund (Švéd.) - Kilian (Nor.), Vanoosten (Kan.). Od 33. do 35. minuty nahradil Kiliana Davis (USA). Vyloučení: 2:6, navíc Janil (Fr.) 10 min. Využití: 1:0. Diváci: 6252. ČR: Rittich - Gudas, Šulák, Hronek, Moravčík, D. Sklenička, Polášek, Krejčík - Řepík, Faksa, Červenka - Pastrňák, Krejčí, Jaškin - Hyka, Nečas, D. Kubalík - Horák, Plekanec, Chytil - od 31. navíc Kousal. Trenéři: Josef Jandač, Jiří Kalous, Václav Prospal a Jaroslav Špaček. Francie: Quemener (28. Ylönen) - Manavian, Auvitu, Hecquefeuille, Chakiachvili, Janil, Raux, Thiry - Fleury, Guttig, Rech - T. Da Costa, Texier, S. Treille - Claireaux, Bouvet, Douay - Perret, Ritz, Leclerc - Lamperier. Trenér: Dave Henderson, Laurent Meunier a Pierre Pousse.

