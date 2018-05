České duo z Bostonu vyučovalo Rusy, Pastrňák rozhodl prodloužení

ČR - Rusko 4:3 v prodl. (2:1, 1:2, 0:0 - 1:0)

Branky a nahrávky: 15. Krejčí (Jaškin, Gudas), 19. Jaškin (Pastrňák, Krejčí), 25. Pastrňák (Krejčí), 64. Pastrňák (Krejčí, Hronek) - 2. Něstěrov (Barabanov, Kablukov), 21. Grigorenko (Bučněvič, Anisimov), 26. Barabanov (Zajcev, Šalunov). Rozhodčí: Iverson (Kan.), Öhlund (Švéd.) - Davis (USA), Vanoosten (Kan.). Vyloučení: 3:2. Bez využití. Diváci: 12.490.

ČR: Rittich - Gudas, Šulák, Hronek, Moravčík, D. Sklenička, Jordán, Polášek - Hyka, Faksa, Červenka - Řepík, Nečas, D. Kubalík - Pastrňák, Krejčí, Jaškin - Nestrašil, Plekanec, Horák. Trenéři: Josef Jandač, Jiří Kalous, Václav Prospal a Jaroslav Špaček.

Rusko: Košečkin - Gavrikov, Kiselevič, Něstěrov, Zajcev, Trjamkin, Chafizullin, Jakovlev - Michejev, Andronov, Mamin - Dadonov, Dacjuk, Kaprizov - Bučněvič, Anisimov, Grigorenko - Šalunov, Kablukov, Barabanov - Sošnikov. Trenéři: Ilja Vorobjov, Alexej Žamnov, Igor Nikitin, Alexej Kudašov a Anvar Gatijatulin.

Josef Jandač (trenér ČR): "Zase jsme dostali rychlý gól, to nebyl úplně ideální start, ale potom z mého pohledu byla první třetina nejlepší, co jsme tu odehráli. Ve druhé jsme se dostávali pod tlak, protože jsme buď blbě prostřídali, nebo jsme nestačili prostřídat. Ve třetí se to hrálo víc z obrany na obou stranách. My jsme se do ničeho vážného nedostali a v prodloužení jsme rozhodli. Jsme rádi, že máme extra bod navíc. David Pastrňák a David Krejčí rozhodli zápas. Šli z letadla rovnou hrát, chtěli pomoct týmu. My jsme to nechávali na nich, o to větší respekt jim za to patří, jak odehráli utkání."