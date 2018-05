Čiliak trápil české střelce, Slováky nakonec zlomili Nečas s Jaškinem

ČR - Slovensko 3:2 v prodl. (0:1, 1:1, 1:0 - 1:0)

Branky a nahrávky: 22. D. Kubalík (Nestrašil, Jaškin), 60. Nečas (D. Kubalík), 63. Jaškin (Polášek, Nestrašil) - 8. Krištof (Sekera, Nagy), 26. Sekera (Nagy). Rozhodčí: Kaukokari (Fin.), Mayer (USA) - Malmqvist (Švéd.), McCrank (Kan.). Vyloučení: 3:3. Využití: 0:2. Diváci: 12.490.

ČR: Francouz - Gudas, Jordán, Sklenička, Moravčík, Šulák, Polášek, Hronek - Hyka, Faksa, Červenka - Nestrašil, Nečas, Jaškin - Řepík, Plekanec, D. Kubalík - Chytil, Horák, Kousal. Trenéři: Josef Jandač, Jiří Kalous, Václav Prospal a Jaroslav Špaček.

Slovensko: Čiliak - Čajkovský, Sekera, Ďaloga, Graňák, Jaroš, Jánošík, Fehérváry - Jurčo, Krištof, Nagy - Bakoš, J. Mikúš, Haščák - Svitana, Buc, D. Bondra - Skalický, Marcinko, Cingel. Trenéři: Craig Ramsay, Vladimír Országh a Róbert Petrovický.

Josef Jandač (trenér ČR): "Řekl bych, že jsme se postupně rozjížděli. Doháněli jsme výsledek, pak jsme soupeře zatlačili, šli jsme si za tím a asi jsme za to byli odměněni. Byly to nervy a bod navíc jsme si stoprocentně zasloužili. O bod v zápase jsme přišli hlavně kvůli oslabením a přesilovkám. Uvidíme, jak to bude s Martinem Nečasem, zítra to stoprocentně nebude a uvidíme, jak dál. Mám obavy, že to nebude jen pro zítřek."