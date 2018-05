MS 2018

Světový šampionát začíná. Dánsko se chce ukázat hokejovému světu

4. 5. 2018 06:00, autor: Tomáš Řanda

Poprvé v historii Dánsko hostí mistrovství světa v ledním hokeji. Kodaň a Herning se staly dějišti 82. světového šampionátu, na kterém obhajují zlaté medaile Švédové. Jak se Dánové na vrchol sezony připravili a jaký turnaj můžeme očekávat? Vrátí se Kanada na trůn a jak si povede omlazený český výběr? Všechny zápasy nabídne Česká televize, a to prostřednictvím programu ČT sport, webu ctsport.cz a v neposlední řadě přes televizní aplikaci HbbTV. Přímý přenos utkání USA – Kanada sledujte na programu ČT sport od 16 hodin.

autor: GRIGORY DUKOR, zdroj: Reuters Slavící Švédové s trofejí pro mistra světa

Dánové vyhráli duel o pořadatelství mistrovství světa 2018 na úkor Lotyšů, kteří v přímém souboji získali jen 12 hlasů a nemohli tak konkurovat vítězům (95). Na rozdíl od Lotyšska, které už hostilo světový šampionát v roce 2006 v Rize (kde byl český tým stříbrný), si Dánsko odbude premiéru. Na turnaj je podle všeho dobře připraveno.

Dánové už na konci dubna hlásili více než 300 000 prodaných lístků, což je dvojnásobek celkové návštěvnosti mužského házenkářského Eura z roku 2014. Ambiciózní projekt tak sklízí první úspěchy ještě před startem šampionátu.

Seveřané se rozhodli pro dvě hostitelská města, a to hlavní město Kodaň a Herning. V Kodani se bude odehrávat skupina A, ve které se střetne Rusko, Švédsko, Česká republika, Švýcarsko, Bělorusko, Slovensko, Francie a Rakousko. Naproti tomu v Herningu se ve skupině B setkají Kanada, Finsko, USA, Německo, Norsko, Lotyšsko, domácí Dánsko a nováček Jižní Korea.

Právě nasazení domácí reprezentace do Herningu a přenechání kodaňské Royal Areny ostatním týmům v čele se sousedními Švédy, kteří to do hlavního města Dánska mají co by kamenem dohodil, ještě více zapůsobilo v povedené aktivační upoutávce na nadcházející šampionát. V ní Dánové vtipným způsobem nabízeli arénu k přejmenování s cílem poskytnout soupeřům výhodu domácího prostředí výměnou za jejich "národní poklady".

Nová královská Royal Arena byla slavnostně otevřena na začátku roku 2017 a pro hokejové zápasy poskytne kapacitu až 12 500 diváků. Stavba haly, která trvala necelé tři roky, si vyžádala náklady ve výši 134 milionů eur (asi 3,43 miliardy korun). Podobně velká herningská aréna Jyske Bank Boxen z roku 2010 přitom stála jen 44 milionů eur (asi 1,13 mld. Kč). Od semifinálových zápasů se turnaj dohraje v Kodani.

Místenku do play-off si z každé skupiny zajistí první čtveřice týmů. Ve skupině A budou k favoritům na postup patřit vedle loni zlatých Švédů s množstvím posil z NHL také ruští olympijští vítězové z Pchjongčchangu, kteří si ale prošli turbulentní změnou poté, co na střídačce sborné skončil v dubnu trenér Oleg Znarok.

autor: Vostárek Josef, zdroj: ČTK Čeští mladíci v národním týmu

Úspěšnou sérii čtvrtfinálových účastí bude chtít prodloužit také český tým, i když kádr hlavního trenéra Josefa Jandače prošel výraznou proměnou a značně se snížil věkový průměr mužstva příchozími nováčky a mladíky. Kapitánem omlazeného týmu tak bude Roman Červenka, ve výběru jediný mistr světa a nejzkušenější český reprezentant. Češi čekají na medailový zisk od roku 2012.

O čtvrté postupové místo se s největší pravděpodobností utkají Švýcaři se stále se zlepšujícími Francouzi, nepovedené šampionáty i olympiádu ale chtějí napravit Slováci. Svěřenci kanadského kouče Craiga Ramsayho se pokusí probojovat mezi nejlepší osmičku šampionátu po pěti letech.

Ve skupině B je jasným favoritem Kanada. Tým javorových listů přivezl do Dánska znovu nabitý kádr v čele s Connorem McDavidem, který má kolébku hokeje vrátit na zlatý piedestal. Dalším titulem (v pořadí už 27.) by se navíc Kanaďané vyrovnali v historické tabulce Rusům.

Další severoamerický tým, mužstvo Spojených států, bude disponovat zřejmě nejsilnějším výběrem za poslední roky. Diváci a fanoušci se mohou těšit zejména na hokejová kouzla dvou vyhlášených techniků Patricka Kanea a Johnnyho Gaudreaua. Zběsilou rychlost na ledě by měl zase potvrdit Dylan Larkin z Detroitu.

Trojku favoritů v Herningu doplňují Finové, kteří se mohou opřít o šikovné útočníky z NHL. O čtvrté místo by se měl rozhořet velký boj mezi Německem, které skončilo na olympiádě stříbrné, a dále domácím Dánskem, Lotyšskem a Norskem. Hlavním cílem Jižní Koreje bude nesestoupit, ale na domácích olympijských hrách dokázala potrápit i favority.

