Hokejové MS v televizi, na webu i sociálních sítích. ČT nabídne všechna utkání

Velikost textu:

2. 5. 2018 16:00, autor: Karolína Sochorová

Česká televize odvysílá už 52. mistrovství světa v hokeji a svým divákům nabídne jako už tradičně všech 64 utkání. Třiapadesát z nich mohou fanoušci zhlédnout na programu ČT sport, kompletně všechny zápasy včetně dalšího zpravodajství pak na webu ctsport.cz. Do dějiště šampionátu odcestoval jako vždy zkušený komentátorský a reportérský tým, který bude diváky po celou dobu turnaje provázet a informovat. Komentátor Michal Dusík popsal, jak probíhaly přípravy a další operace, které předchází televiznímu vysílání.

autor: Jan Langer, zdroj: ČT24 Komentování v přímém přenosu

Přímé přenosy budou moci diváci sledovat na programu ČT sport, webu ctsport.cz i prostřednictvím televizí podporujících funkcionalitu HbbTV. "Poprvé v historii mistrovství světa v hokeji hostí šampionát Dánsko. Česká televize bude mít studio v dějišti turnaje v Kodani, kde hraje o postup ze skupiny český národní tým. Všechny zápasy, ať už v televizi, nebo na webových stránkách, budou s původním komentářem," řekl výkonný ředitel ČT sport Jiří Ponikelský.

Jako obvykle začíná hokejový šampionát první květnový pátek, letos v 16 hodin atraktivním derby Kanada - USA. Český tým zahájí turnaj o den později. Studio mistrovství světa bude vysílat každý hrací den, většinou od 16 hodin souvisle až do 23:15 nebo 23:40. Do dějiště šampionátu už odcestoval i štáb České televize, jehož pouť se rozdělila do dvou pořádajících měst. Zápasy v Kodani provedou diváky Robert Záruba a Tomáš Jílek s experty Milanem Antošem a Davidem Pospíšilem.

autor: Jan Langer, zdroj: ČT sport Marek Sýkora a Robert Záruba ve studiu ČT na MS v hokeji

"Z druhého stadionu, v Herningu, se budou hlásit Michal Dusík a Ondřej Zamazal, které poprvé na světovém šampionátu doplní Martin Procházka. Čtyřnásobný mistr světa a olympijský vítěz s námi tento rok poprvé v roli spolukomentátora provází diváky českou extraligou a nyní přidá své odborné postřehy i na mistrovském turnaji," upřesnil autor projektu MS 2018 Robert Záruba.

Studio mistrovství světa, které bude vysílat z Kodaně, mají na starosti Jiří Hölzel a Robert Záruba, do sestavy glosátorů se po roce vrací Marek Sýkora. Reportérka Darina Vymětalíková bude program zásobovat rozhovory s hráči českého národního týmu a také dalších mužstev.

Kompletní zpravodajství, bleskově aktualizované výsledky a sestřihy utkání najdou diváci na webu ctsport.cz. Ten zároveň nabídne ve speciální rubrice ke světovému šampionátu i exkluzivní reportáže z místa, tradiční diváckou anketu a videa zachycující góly či důležité momenty z jednotlivých utkání, stejně tak i celé záznamy duelů.

Aktuální zajímavosti z dění v národním týmu zveřejní ČT sport na svých profilech na sociálních sítích. Do dějiště mistrovství světa vyslala Česká televize Jana Hlaváče, který bude prostřednictvím profilů na Twitteru, Facebooku či Instagramu zachycovat aktuality z Dánska.

"Na sociálních sítích budeme mapovat národní tým. Přineseme ukázky z tréninků, ze zázemí hokejistů i z kabiny českého týmu. Zároveň divákům přiblížíme zákulisí celého šampionátu i atmosféru před stadiony," doplnil vedoucí redaktor portálu ctsport.cz Jiří Kalemba.

První dojmy z Royal arény, dějiÅ¡tě hokejového MS, velmi pozitivní. Tím spíš, že je tu dnes (prý zcela výjimečně) krásně jasno. pic.twitter.com/pAfWNaIJ8l — Tomáš Jílek (@jilektomas) May 2, 2018

Jak probíhá příprava, přesun i denní režim českotelevizního týmu na místě popsal ještě před odjezdem Michal Dusík, který se společně s Ondřejem Zamazalem a Martinem Procházkou vydal do dějiště šampionátu po vlastní ose autem. "Je zajímavé, že nebudeme bydlet přímo v Herningu, kde se hraje mistrovství světa, ale ve Viborgu, což je asi 50 kilometrů. Herning má sice světový šampionát, ale nemá dostatek ubytovacích kapacit," popsal ostřílený komentátor.

Dusík, který kromě hokeje během celého roku komentuje také atletiku nebo akrobatické lyžování, má pro hokejové šampionáty vytvořenou speciální databázi, do které sbírá údaje o jednotlivých hráčích. "Teď jsem zjistil, že už se blížím ke čtyřem tisícům hráčů, které mám v databázi. Z toho samozřejmě už celá řada jich nehraje, protože to nečistím tak, že bych ty, co skončí s kariérou, vyřazoval, takže je tam mám pořád. Když se potkám s nějakou zajímavou informací, tak si udělám doplněk," vysvětlil systém poznámek komentátor České televize.

autor: Archiv Pavla Jiráska, zdroj: ČT Michal Dusík v roli komentátora

Krátkodobá příprava komentátorů před šampionátem se odvíjí od nominací jednotlivých týmů. "To znamená od chvíle, kdy jsou zveřejněny soupisky. Bezprostřední příprava na každý tým zabere několik hodin. Ale jak šampionát postupuje, týmy se opakují, takže to není tak, že bych před každým zápasem musel věnovat Kanaďanům 5 nebo 6 hodin. Já tomu říkám, že člověk přípravu už jenom trochu doleštuje, že si tam třeba najde nějakou perličku," popsal Dusík.

Podle něj není potřeba během utkání udávat divákovi přemrštěný počet čísel a statistik, komentátor by se měl zaměřit na zajímavé informace o hráčích. "Spíše se snažím najít takové drobnůstky, zajímavosti ze života toho hráče. Zas ne aby to byl bulvár. Ale třeba to, že hráče vozili rodiče na tréninky 400 kilometrů daleko a kvůli tomu si koupili letadlo, aby to bylo rychlejší," nastínil.

A jak vypadá denní režim komentátorů v době mistrovství světa? Především v úvodní části turnaje, když se hrají základní skupiny, mají nabitý program. "V podstatě den za dnem jedno a to samé. Záleží třeba na rozpisu tréninků. Ze začátku se chodím dívat i na tréninky, abych si nakoukal hráče. To znamená abych hráče nemusel poznávat jenom podle čísel, ale abych je poznal podle toho, jak bruslí. Třeba Dány vidí člověk jednou za rok na mistrovství světa," popsal další fázi komentátorské přípravy Dusík.

Proč tedy sledovat mistrovství světa v hokeji v České televizi? Michal Dusík nabízí jasnou odpověď. "Česká televize nabídne divákům v podstatě všechno, co se ze šampionátu nabídnout dá plus něco navíc. Neumíme přenést atmosféru, jako kdyby byl fanoušek v hledišti, ale to ostatní přenést umíme. Umíme nahlédnout za kulisy šampionátu, nabídneme rozhovory, kompletní přehled a všechny zápasy ať už v televizním vysílání nebo na webu. Pokud se diváci nevydají do dějiště mistrovství světa, tak není lepší volba než sledovat Českou televizi," dodal na závěr komentátor ČT sport.

Jméno: Váš e-mail: E-mail příjemce: Předmět: Text: Pro kontrolu napište číslo dva: