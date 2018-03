VALAŠSKÁ RALLYE

Jsem šťastný, že můžu řídit a být na rallye, říká po zdravotních peripetiích Pech

27. 3. 2018 13:54, autor: ČT sport

Automobilový jezdec Václav Pech by se v letošní sezoně rád v rallyeovém mistrovství České republiky přiblížil suverénnímu Janu Kopeckému, který se v uplynulých třech letech stal domácím šampionem. V zimní přestávce však místo přípravy na útok na továrního jezdce Škody musel Pech řešit zdravotní problémy. Operaci krční páteře se sice vyhnul, na trénink ale moc myšlenek neměl.

zdroj: ČT4 Václav Pech (vpravo) a Petr Uhel

"Přes zimu jsem se sebou snad poprvé za dvacet let nic nedělal," řekl Pech v průběhu víkendové Valašské rallye. Byl rád, že se na start prvního závodu domácího mistrovství vůbec postavil. Loni totiž ztratil hybnost levé ruky a hrozila mu operace, která by znamenala konec závodní kariéry.

"Když vše začalo, tak mi lékaři řekli, že když se mi do 14 dnů nevrátí reflexe do levé ruky, která vůbec nefungovala, tak bude operace nutná. Aby ruka neochrnula na věky. Poté co jsem s ní začal pomalu hýbat, tak mi operaci nabídli s tím, že se mi okamžitě uleví, ale už nebudu nikdy závodit. Bojoval jsem tak o to, abych na operaci nemusel," uvedl Pech.

Jedenačtyřicetiletý jezdec nemá stále vyhráno, problémy se mu můžou vrátit. "Pořád to trošku pobolívá a cítím nějaký nerv, který mě upozorňuje, že se něco stalo. Vím, že se něco dělo a děje. Naštěstí to není ale zablokované a neomezilo mi to hybnost," líčil Pech. Musí se teď o sebe více starat.

"Vždy jsem na fyzioterapie kašlal a myslel si, že masáže jsou pro, v uvozovkách, fiflenky. Dokud mi něco opravdu nebylo, tak jsem nic neřešil," přiznal. Nyní ale Pech poctivě cvičí. "Cvičím se svým tělem, bez činek nebo zátěže. Něco jako jógu a musím říct, že to není sranda. Vůbec mě to nebaví, ale co se dá dělat," pousmál se Pech.

Svůj zdravotní stav konzultoval i s vyhlášeným docentem Pavlem Kolářem. "Říkal, že to mám vyhřezlé dlouhodobě. Že se můžeme bavit o 10 až 15 letech," řekl. Prapříčinu problémů proto nyní už nelze zjistit. "Možná jsem tehdy škrtl nějaké auto. Nebo to je z toho, že skáču z korby náklaďáku, což by se taky nemělo. Teď jsem se dozvěděl tolik věcí, které jsem neměl do čtyřicítky dělat," pousmál se Pech, který pracuje v rodinné firmě.

I s ohledem na zdravotní problémy byl Pech s druhým místem na Valašské rallye maximálně spokojený. "Byl jsem trošku zadýchanější a na konci už jsem chybějící fyzičku cítil. Jsem ale šťastný, že můžu řídit a být na rallye," dodal Pech, který má ve sbírce sedm domácích titulů. V posledních třech letech byl však celkově dvakrát druhý za Kopeckým.

