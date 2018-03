Startuje 37. Valašská rally. Kopecký i Pech se proženou novou městskou erzetou

23. 3. 2018 06:00, autor: Ondřej Nováček

V pátek startuje 37. ročník Valašské rally, na které se tentokrát představí více než osm desítek posádek. Mezi nimi nebude chybět ani tovární jezdec Škody Jan Kopecký, jenž bude patřit k favoritům závodu domácího šampionátu. Závod, který bude probíhat do konce víkendu, přinese i novinku v podobě městské rychlostní zkoušky. Dvě erzety odvysílá v neděli živě také ČT sport.

Pořadatele vystrašilo v posledních dnech počasí, které přineslo jak teploty pod nulou, tak sníh. "Ten je na kouscích trati ještě teď. Máme co dělat, ale trať bude připravená, posádky pojedou po asfaltu, jak jsou zvyklé. Vše bude stoprocentní," řekl šéf organizačního výboru podniku Jaromír Tomaštík.

Letošní ročník rallye byl vyhlášen jako rok tratí. "Oproti předchozímu ročníku jsme jich 40 procent změnili. Auta se objeví na starých i zbrusu nových tratích. To je ta nejzásadnější změna," dodal Tomaštík. Součástí bude např. rychlostní zkouška Lešná dlouhá více než 20 kilometrů.

Ve startovní listině je 85 posádek, z toho 18 vozů té nejsilnější rallyeové specifikace, tedy R5. Pořadatelé byli přitom co do očekávání vozů skeptičtější. "Maličko. Tak o dvě tři auta. Takže jsem byl velmi mile překvapen. Kvalita na Valašce je obrovská," prohlásil Tomaštík.

Chybět nebude Jan Kopecký. Šestatřicetiletý mistr Evropy z roku 2013 bude patřit mezi favority závodu. "Budu velmi rád, když se bude bojovat do poslední chvíle a závod bude napínavý. Věřím v dynamičnost," uvedl Tomaštík.

Tovární jezdec Škody se cítí v optimální formě, a to i proto, že má za sebou Monte Carlo. "A tam byly letos podmínky náročné. Jsme připraveni na sto procent. Monte Carlo je výhoda i přesto, že se jelo na konci ledna," řekl loňský mistr republiky.

"I v mých letech pořád zkušenosti sbírám, a to je na asfaltu nejtěžší závod na světě. 14 dní po Valašce pojedeme Korsiku a ukážeme se i na Sardinii před Hustopečema," nastínil Kopecký. Vedle něj bude mezi aspiranty na vítězství patřit jeho týmový kolega Ole Christian Veiby z Norska, Václav Pech, Jan Černý nebo Jan Dohnal.

Pořadatelé připravují pro nejlepší posádky už druhým rokem nové křišťálové trofeje. "Snažíme se, aby originalita závodu byla znát. Chceme najít leckteré směry a propojit místní podnikatele a firmy, sklářskou školu ve Valašském Meziříčí. O Valašsku se mluví, že je to kraj domácký a my to vnímáme stejně. Snažíme se ukázat, co všechno umíme," řekl Tomaštík.

Městská rychlostní zkouška Valmez Nová rychlostní zkouška je v programu KOWAX Valašské rally ValMez 2018 zasazená do jihovýchodní části Valašského Meziříčí. Jde o polokruhovou rychlostní zkoušku, která využije komunikací kolem valašskomeziříčských sportovních areálů, kde je během soboty pro veřejnost připraven rozsáhlý doprovodný program zaměřený na bezpečnost silničního provozu a činnost záchranářských složek.

Organizátoři letos zařadili prvně i městskou rychlostní zkoušku. "Myšlenka vznikla už loni. Po dohodě s panem starostou, aby se na obdobnou myšlenku podíval v Popradu, kde viděl, že to jde. Od té doby se odvíjí i vstřícnější přístup města. Jsem rád, že se pojede," sdělil Tomaštík.

Rád je i Kopecký, kterému městské erzety nevadí. "Loni v Německu a ve Španělsku jsme dokázali zajet super výsledek. Dnes to k rallye patří. Je potřeba ji přitáhnout do města, abychom ji ukázali širší veřejnosti."

Zároveň ale upozorňuje, že si závodníci musí dávat pozor. "Přehnaná motivace by mohla zapříčinit to, že obrubník urazí kolo. Musíme být opatrní," řekl Kopecký, který se těší i na početné zástupy fanoušků. "Ti jsou všude, ale v Česku je základna obrovská. Podporu člověk cítí na každém kroku," dodal.

