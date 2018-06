Čechům se v Mugellu nevedlo, Kornfeil i Abrahem odstartují až ze třetí desítky

2. 6. 2018 13:52, autor: ČT sport

Motocyklista Jakub Kornfeil odstartuje do nedělní Velké ceny Itálie v kategorii Moto3 až z 21. místa. Český závodník v dnešní kvalifikaci na nejrychlejšího Jorgeho Martína ztratil přes jednu sekundu a nezopakoval dobré výsledky z tréninků, ve kterých byl nejhůře desátý. V královské kategorii MotoGP byl Karel Abraham dvaadvacátý.

autor: Pavlíček Luboš, zdroj: ČTK Jakub Kornfeil

Kornfeil se přitom ještě dopoledne ve třetím tréninku blýskl pátou příčkou se ztrátou 35 setin na Martína a ještě vylepšil výkony z pátečních jízd, ve kterých byl desátý a sedmý.

V kvalifikaci se mu však nedařilo a 21. místem si vyrovnal nejhorší startovní pozici v dosavadních pěti závodech. Jeho maximem je naopak dva týdny stará druhá příčka z Francie.

"Je to obrovská škoda. Celý víkend se nám dařilo být v horních místech tabulky a kvalifikace se tak pokazila. Sedmá řada je strašná a z výkonu nemůžu mít vůbec radost," litoval Kornfeil. V kvalifikaci se mu nedařila spolupráce s dalšími jezdci, při posledním pokusu už měl zase málo času na zlepšení.

Martín ovládl kvalifikaci počtvrté za sebou a v neděli bude útočit na druhé vítězství v sezoně. Za ním se s minimálním rozestupem seřadila japonská dvojice Tacuki Suzuki a Ajumu Sasaki, zatímco vedoucí závodník průběžného pořadí Marco Bezzecchi z Itálie byl pátý.

"Doufám, že se Martínovi zítra nepodaří utrhnout. To by mohlo znamenat roztrhání startovního pole, což si samozřejmě nepřeju," obával se Kornfeil ztráty kontaktu s čelem závodu. "Stroj funguje fajn, poperu se o to se vší vervou," dodal.

Pole position v MotoGP vybojoval k nadšení desetitisíců italských fanoušků jejich oblíbenec Valentino Rossi. Devětatřicetiletý veterán vyhrál kvalifikaci poprvé od Velké ceny Japonska v říjnu 2016.

Do první řady na startovním roštu devítinásobného mistra světa doprovodí Španělé Jorge Lorenzo na Ducati a Rossiho kolega z týmu Yamaha Maverick Viňales.

Abraham zajel třetí nejhorší čas ze závodníků ve své třídě a na startu bude v poslední osmé řadě.

