Prokop v Abú Zabí dominoval a vede i seriál. Je to neskutečný úspěch, zářil

29. 3. 2018 15:45, autor: ČT sport

Na Dakaru mezi automobily vylepšil sedmým místem český rekord a povedenými výkony se Martin Prokop prezentuje také ve Světovém poháru v cross country rallye. Český jezdec vyhrál Abú Zabí Desert Challenge rallye a po třetím závodu seriálu se dostal do čela průběžného pořadí. Pilot vozu Ford F-150, jehož poprvé navigoval David Pabiška, porazil druhého Poláka Jakuba Przygonského o více než třináct minut.

"Je to neskutečný úspěch. Vyhrát závod v tomto mistráku není jen tak a normálně to soukromé auto nevyhrává. Pro mě i celý tým je to satisfakce za dva roky dřiny, protože všichni kroutili hlavou, že chci svůj tým a vlastní auto. Dneškem jsme dokázali, že to mělo smysl," řekl Prokop.

Pětatřicetiletý jezdec se v minulosti věnoval klasické rallye, v roce 2016 ale poprvé startoval na Rallye Dakar a následně se zaměřil na vytrvalostní soutěže. Po dakarské premiéře začal všechny závodní aktivity řešit v rámci svého týmu MP Sports.

"Jsem rád, že i já jsem se zlepšil na písku, protože mi to na něm dříve moc nešlo. Tentokrát jsme v dunách podali skvělý výkon, nezapadli jsme a projeli jsme vše konstantně," pochvaloval si Prokop, který dokázal porazit například i zkušeného Francouze Cyrila Desprese.

"V nejtěžších chvílích, kdy soupeři chybovali, tak my jsme zatáhli a ujeli jsme jim o moc. Pro mě to byl skvělý zážitek a skvělý úspěch," řekl rodák z Jihlavy.

Prokop ve Spojených arabských emirátech startoval poprvé s navigátorem Pabiškou. Zkušený motocyklista, který se letos rozhodl ukončit dakarskou kariéru, nahradil Jana Tománka, jenž měl v minulém závodě v Dubaji zdravotní problémy.

"David to zvládl v pohodě. Je vidět, že je zvyklý navigovat, a nedělaly mu problém ani změny výšek a úhlů, které jsou tady obrovské. Já jsem s tím měl dříve problémy a on to zvládl," řekl Prokop, podle kterého je ale navigace v Abú Zabí jednodušší než na jiných závodech. "Svoji práci ale odvedl," podotkl Prokop.

Sedmý muž konečného pořadí letošní Rallye Dakar po posunu do čela průběžné klasifikace SP plánuje účast i na dalších závodech seriálu. Nebude chybět ani za tři týdny v Kataru.

"Podařilo se nám logisticky vyřešit, jak dostat do Kataru auto, takže tam budeme startovat a zkusíme bojovat o šampionát. Tam už pojede i Násir (al-Attíja), takže uvidíme. Chceme se ale o vítězství poprat," uvedl Prokop. Zda jej bude navigovat Pabiška, nebo Tománek, to se teprve uvidí. "Jendovi se minule v Dubaji dělalo hodně špatně a ještě jsme nepřišli na to, proč. Uvidíme, jestli na to přijdeme, a pak se rozhodneme," dodal Prokop.

