Kopecký míří z Valašska na Korsiku - chci tam taky vyhrát, říká

26. 3. 2018 07:00, autor: ČT sport

Vítězná jízda pokračuje. Jan Kopecký ovládl všechny rychlostní zkoušky Valašské rallye a vítěznou šňůru na českém území protáhl na osmnáct. Hned po úvodní soutěži je tak zřejmé, že pokud se nestane nic nečekaného, budou ostatní jezdci bojovat opět jen o druhé místo v tuzemském šampionátu.

autor: Dalibor Glück, zdroj: ČTK Pavel Dresler (vlevo) a Jan Kopecký

"Byl to pohodový víkend. Neměli jsme žádné problémy, auto fungovalo skvěle. Když člověk vyhraje, je to vždy ideální vstup do sezony," pochvaloval si Kopecký.

V sobotu začal na tvrdších pneumatikách a rychle si vybudoval uklidňující náskok. "A dobře se mi jelo i v neděli. Začal jsem sice trochu opatrněji, protože jsem chtěl vědět, jak pojedou ostatní. Ti začali rychle, tak jsem taky přidal," řekl šestatřicetiletý pilot, který se čtvrtou výhrou na Valašské rallye vyrovnal dosavadnímu rekordmanovi Ladislavu Křečkovi.

Rodák z Opočna se teď chystá na mistrovství světa, za dva týdny pojede na Korsice. "Z Valašské rallye jsme si odnesli dobrý pocit, že umíme jet rychle. Korsika ale bude o něčem jiném," uvedl Kopecký, jenž v lednu startoval na Rallye Monte Carlo a ovládl kategorii WRC2.

"Příští týden budeme testovat v Bělé pod Bezdězem. Nemám z toho moc radost, ale musíme udělat něco na brzdách. V sobotu odletím, v neděli nás čeká test na místě a další týden rallye," popsal Kopecký nejbližší program. "Zatím mám za sebou dva starty a dvě vítězství. Na Korsice se budeme snažit o další," řekl odhodlaně.

Kopecký se poprvé představil s netradičním designem vozu Škoda Fabia R5. Klasický bílo-zeleno-černý vystřídala bílo-modro-červená kombinace na počest stého výročí vzniku Československa.

"Myslím, že se líbí. Je to změna. Když přijde typický škodovák, tak mu asi chybí zelená barva, ale na oslavu Československa se to hodí," řekl Kopecký, jenž v nezvyklých barvách pojede doma celou sezonu.

