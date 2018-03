Kornfeil i Abraham na úvod mistrovství světa v Kataru bodovali

18. 3. 2018 15:17, autor: ČT sport

Body z úvodního závodu nového ročníku mistrovství světa silničních motocyklů vezou z Kataru čeští závodníci. Devátým místem zahájil sezonu Jakub Kornfeil v nejslabší kubatuře Moto3 a v královské MotoGP si vyjel jediný bod za patnácté pořadí Karel Abraham. Kornfeil jel až do cíle ve velké skupině bojující o třetí místo, ale poslední kolo mu nevyšlo úplně podle představ. Přesto je to za poslední čtyři roky jeho nejlepší start do sezony.

autor: David Soeldner, zdroj: ČT sport Jakub Kornfeil

Kornfeil odstartoval do úvodní Grand Prix šampionátu z jedenáctého místa a propracoval se až na třetí pozici. V početné vedoucí skupině se držel i dál. Z ní v průběhu závodu odjeli Martín a jeho krajan Arón Canet, kteří si rozdělili dvě první místa.

Kornfeil, jenž letos nově jezdí na stroji KTM, zůstal ve zhruba desetičlenné skupině bojující o stupně vítězů. Několikrát byl i v čele, ale v závěrečném kole se mírně propadl. I tak zaznamenal nejlepší start do sezony od roku 2014, kdy byl v Kataru šestý.

"Motorka fungovala výborně, proto jsem si mohl v závodě dovolit tolik věcí. I já sám jsem se cítil velice dobře a věřil jsem, že by z toho mohl být slušný výsledek," uvedl v tiskové zprávě Kornfeil, jenž letos nově jezdí na stroji KTM.

"Od poloviny závodu se trošku začala projevovat manka, která jsem vždycky nabral na rovinách. O to lepší jsem musel být v zatáčkách, a to bralo svou daň – pneumatiky. Takže jsem trošku ubral na agresivitě a balancoval riziko. Samozřejmě jsem chtěl dokončit závod v top ten, to byl úkol číslo jedna," konstatoval český jezdec, který zaostal jen o čtyři desetiny za třetím místem.

V těsném souboji o vítězství Martín porazil Caneta o 23 tisícin sekundy. Třetí místo vybojoval Ital Lorenzo Dalla Porta, jenž na vítěze ztratil 6,746 sekundy. Kornfeilovi scházely na třetí příčku zhruba čtyři desetiny sekundy.

Úvodní závod sezony v nejsilnější kubatuře poprvé vyhrál Ital Andrea Dovizioso. V předchozích třech letech byl v Kataru vždy druhý. Tentokrát porazil obhájce titulu Španěla Marca Márqueze o 27 tisícin sekundy.

Třetí místo obsadil stejně jako loni italský veterán Valentino Rossi, který se prosadil na stupně vítězů ve 228. závodě mistrovství světa. Závod dlouho vedl jeho francouzský kolega z týmu Yamaha Johann Zarco, jenž startoval z pole position, ale v závěru se propadl na osmé místo.

Karel Abraham startoval ze sedmé řady, když v kvalifikaci zajel devatenáctý čas. Nakonec si dokázal dojet pro bod za 15. místo.

Velká cena Kataru, úvodní závod mistrovství světa silničních motocyklů v Losailu: Moto3: 1. Martín 38:18,207, 2. Canet (oba Šp./Honda) -0,023, 3. Dalla Porta -6,746, 4. Antonelli (oba It./Honda) -6,791, 5. Rodrigo (Arg./KTM) -6,850, 6. Di Giannantonio (It./Honda) -6,916, ...9. Kornfeil (ČR/KTM) -7,156. Moto2: 1. Bagnaia 40:19,802, 2. Baldassarri (oba It./Kalex) -0,112, 3. Á. Márquez (Šp./Kalex) -5,657, 4. Pasini (It./Kalex) -6,657, 5. Oliveira (Portug./KTM) -10,296, 6. Binder (JAR/KTM) -10,344. MotoGP: 1. Dovizioso (It./Ducati) 42:34,654, 2. M. Márquez (Šp./Honda) -0,027, 3. Rossi (It./Yamaha) -0,797, 4. Crutchlow (Brit./Honda) -2,881, 5. Petrucci (It./Ducati) -3,821, 6. M. Viňales (Šp./Yamaha) -3,888, ...15. Abraham (ČR/Ducati) -23,287.





