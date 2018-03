Budějovice i Kladno přesvědčivě postoupily do semifinále extraligy

25. 3. 2018 20:49, autor: ČT sport

Volejbalistům Českých Budějovic a Kladna stačily k postupu do semifinále extraligy tři zápasy. Mistrovský Jihostroj potvrdil vyřazení Ústí nad Labem domácím vítězstvím 3:0, Kladno na závěr série porazilo Příbram 3:1.

autor: Václav Pancer, zdroj: ČTK Slavící volejbalisté Českých Budějovic

Další dvě série budou ve středu pokračovat čtvrtými zápasy. Karlovarsko zdolalo Brno ve třech setech a vede 2:1, Liberec si podruhé poradil s houževnatou Ostravou. Univerzál Dukly Štokr se při výhře 3:1 zaskvěl 33 body.

České Budějovice nemohly nasadit do hry nemocného Kryštofa, na liberu ho zastoupil Michálek. První set měli pevně ve své režii domácí, kteří vytvořili nad sítí neprostupný val, ale ve druhé sadě je ústecký nahrávač Luboš Bartůněk trápil přece jen více. Hosté vedli 16:14, ale Jihostroj se zaskočit nenechal.

Diváci aplaudovali především Halabovi, který nejprve esem a později i tvrdými smečemi otočil skóre a zařídil nejlepšímu celku základní části vedení 2:0 na sety. Pak už Jihočeši nezadržitelně směřovali do semifinále, mečbol proměnil Ondrovič blokem. "Byli jsme lepší v celé sérii," shrnul nahrávač Filip Palgut. "Čekáme teď na soupeře v semifinále, je mi úplně jedno, na koho narazíme," doplnil Petr Michálek.

Příbram potrápila Kladno mnohem víc, po dvou jednoznačných setech dokázala snížit a čtvrtou sadu prohrála až po velkém dramatu 29:31. Další favorizované týmy ze silné čtyřky Liberec a Karlovarsko opět využily domácího prostředí a ve středu zaútočí na postup.

Brno tentokrát dokázalo v Karlových Varech zdramatizovat jen koncovku druhé sady. "Jako tradičně ve Varech nám soupeř nabídl jednu šanci a my jsme ji bohužel nedokázali využít. Karlovarsko dnes předvedlo perfektní výkon, na který náš tým nestačil," uvedl trenér Brňanů Ondřej Marek. "Ve druhém setu jsme byli blízko k vítězství, ale to se nám nepovedlo. Domácí se potom uklidnili a ve třetí sadě podali lepší výkon než my," dodal kapitán hostů Michal Hrazdira.

Čtvrtfinále play off volejbalové extraligy mužů - 3. zápasy České Budějovice - Ústí nad Labem 3:0 (19, 21, 19) Nejvíce bodů: Křesťan 15, Halaba 9, Fila 8 - Vanags 11, Kramar 10, Voth 9. Konečný stav série: 3:0. Kladno - Příbram 3:1 (16, 13, -17, 29) Nejvíce bodů: Gromadowski 19, Hýský 11, Sobotka a Šulista po 10 - Böhm 14, Rychecký 11, Passier a Mikulenka po 8. Konečný stav série: 3:0. Karlovarsko - Brno 3:0 (13, 27, 18) Nejvíce bodů: Rejlek 18, Treial 10, Zmrhal 9 - Okošanovič 16, Pražák 7, Klapal 6. Stav série: 2:1. Liberec - Ostrava 3:1 (22, -22, 23, 18) Nejvíce bodů: Štokr 33, Leikep a Holubec po 9 - Šmídl 17, Janků 15, Vašina 14. Stav série: 2:1.

